Работники ТРЦ "Зимняя вишня" не знали, где находятся эвакуационные выходы

© Фото : МЧС России по Кемеровской области Пожарные в помещении ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

КЕМЕРОВО, 5 июн - РИА Новости. Повар кофейни ООО "Зимняя вишня" в Кемерово Надежда Волкова рассказала в суде, что она не знала, где находятся эвакуационные выходы в здании.

"Я знала, как выйти с кухни, а где есть эвакуационные выходы - не знала", - сказала Надежда Волкова, работавшая поваром в кофейне на 4 этаже с сентября 2016 года.

Она пояснила, что о пожаре узнала от коллеги, Антона Лукьянова, который закричал, что в здании пожар и нужно эвакуироваться. По словам повара, в день пожара никакого звукового или светового оповещения не было. Волкова пояснила суду, что работники кухни покинули ТРЦ по служебной лестнице, которая вела прямо на улицу.

"По этому выходу можно было попасть только на все кухни ТРЦ и на склад с продуктами", - уточнила Волкова, отвечая на вопросы суда.

Лестница закрывалась на магнитный замок, чипы от него были у нескольких работников кухни. Также Волкова пояснила, что не помнит, были ли в здании планы эвакуации, и не помнит, чтобы были инструктажи.

"Помню, в каком-то журнале расписывалась", - сказала повар.

Заводской районный суд Кемерово в среду продолжает рассмотрение уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли 60 человек. На заседании планируется допросить десять человек.