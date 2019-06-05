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РИА Новости

Работники ТРЦ "Зимняя вишня" не знали, где находятся эвакуационные выходы

Вчера, 08:58
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© Фото : МЧС России по Кемеровской областиПожарные в помещении ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Пожарные в помещении ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© Фото : МЧС России по Кемеровской области
Пожарные в помещении ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 5 июн - РИА Новости. Повар кофейни ООО "Зимняя вишня" в Кемерово Надежда Волкова рассказала в суде, что она не знала, где находятся эвакуационные выходы в здании.
"Я знала, как выйти с кухни, а где есть эвакуационные выходы - не знала", - сказала Надежда Волкова, работавшая поваром в кофейне на 4 этаже с сентября 2016 года.
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Она пояснила, что о пожаре узнала от коллеги, Антона Лукьянова, который закричал, что в здании пожар и нужно эвакуироваться. По словам повара, в день пожара никакого звукового или светового оповещения не было. Волкова пояснила суду, что работники кухни покинули ТРЦ по служебной лестнице, которая вела прямо на улицу.
"По этому выходу можно было попасть только на все кухни ТРЦ и на склад с продуктами", - уточнила Волкова, отвечая на вопросы суда.
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Лестница закрывалась на магнитный замок, чипы от него были у нескольких работников кухни. Также Волкова пояснила, что не помнит, были ли в здании планы эвакуации, и не помнит, чтобы были инструктажи.
"Помню, в каком-то журнале расписывалась", - сказала повар.
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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек.
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