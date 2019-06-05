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РИА Новости

Шахта "Распадская" в Кузбассе возобновила работу после обрушения кровли

Вчера, 07:40
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкШахта "Распадская" в Междуреченске. Архивное фото
Шахта Распадская в Междуреченске. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Шахта "Распадская" в Междуреченске. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 5 июн – РИА Новости. Шахта "Распадская" в кузбасском Междуреченске возобновила свою работу после обрушения кровли во вторник, сообщил РИА Новости в пресс-службе угольной компании.
"Вчера шахта "Распадская" возобновила работу в штатном режиме двумя лавами", - уточнили в пресс-службе.
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Обрушение кровли на " Распадской", при котором погиб горнорабочий, произошло во вторник. Прокуратура организовала проверку, на угольной компании создана специальная комиссия ЧС, занимающаяся расследованием произошедшего.
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Шахта "Распадская"Кемеровская областьПроисшествия
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