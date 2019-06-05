В Петербурге загорелись склады со стройматериалами

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Спасатели тушат пожар площадью 1000 квадратных метров, который произошел на складах со строительными материалами в Санкт-Петербурге, пожару присвоен второй ранг, сообщается на Спасатели тушат пожар площадью 1000 квадратных метров, который произошел на складах со строительными материалами в Санкт-Петербурге, пожару присвоен второй ранг, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Согласно данным, пожар на площади 1 тысяча квадратных метров произошел 5 июня в 3.40 в складском помещении с материалами для загородного строительства.

"В 4.15 подан дополнительный номер вызова №1 бис. В 5.20 ранг пожара повышен до №2", - говорится в сообщении.