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РИА Новости

В Петербурге загорелись склады со стройматериалами

Вчера, 06:30
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Спасатели тушат пожар площадью 1000 квадратных метров, который произошел на складах со строительными материалами в Санкт-Петербурге, пожару присвоен второй ранг, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Согласно данным, пожар на площади 1 тысяча квадратных метров произошел 5 июня в 3.40 в складском помещении с материалами для загородного строительства.
"В 4.15 подан дополнительный номер вызова №1 бис. В 5.20 ранг пожара повышен до №2", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено 12 единиц техники и 60 человек.
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