Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек

Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото

Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме достигло 60 человек, говорится в заявлении оппозиционного Комитета врачей Судана.

Ранее сообщалось о 35 погибших и сотнях пострадавших. В ночь на среду Комитет врачей сообщил о 50 погибших.

"Еще десять человек погибли от пуль солдат военного совета… Таким образом, общее число погибших достигло 60", - говорится в заявлении оппозиционного Комитета врачей Судана в Facebook

Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий минобороны в центре Хартума. Сообщалось, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади.

Суданская оппозиция обвинила переходный военсовет в разгоне мирной акции и призвала к массовым протестам по всей стране и к немедленному уходу военного совета из власти. Военные в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, просочившихся в ряды протестующих. Армия призвала к продолжению диалога с силами политической оппозиции, заявив, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни, и пообещала разрешить протестующим вернуться на столичную площадь.