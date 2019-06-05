Кирилл Дмитриев: РФПИ интересны и космос, и искусственный интеллект

Российский фонд прямых инвестиций привезет на встречу с президентом Владимиром Путиным на полях ПМЭФ-2019 иностранных инвесторов, совокупный капитал которых превышает 15 триллионов долларов.

В интервью РИА Новости в преддверии форума глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, почему иностранные фонды хотят инвестировать в российские нацпроекты, о планах по сотрудничеству с Саудовской Аравией, развитии отношений с китайскими партнерами и европейским бизнесом, а также объяснил, зачем Эрмитажу искусственный интеллект. Беседовали Вероника Буклей и Диляра Солнцева.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

— Расскажите, пожалуйста, о своей программе на Петербургском экономическом форуме. С кем планируете встретиться?

— У нас будет важная встреча с президентом Владимиром Путиным 6 июня. На ней будут присутствовать иностранные инвесторы, под управлением которых находится свыше 15 триллионов долларов. Встреча будет посвящена их планируемым инвестициям в национальные проекты России. Также они поделятся опытом инвестирования в национальные трансформации своих стран.

Безусловно, они высоко оценивают модель РФПИ, которая показывает, что бюджетные деньги не расходуются, а инвестируются с доходностью и хорошим мультипликатором. На ПМЭФ мы объявим о десяти соглашениях в различных секторах: об участии в проекте по формированию инфраструктуры для Северного морского пути, инвестициях в космическую отрасль, в ведущего железнодорожного оператора, о ряде проектов в сельском хозяйстве, а также одном из проектов совместно с фондом Baring Vostok.

— Гостями форума станет представительная делегация из Китая под руководством Си Цзиньпина. Планирует ли фонд представить новые совместные проекты с партнерами из этой страны?

— Мы также объявим ряд соглашений на полях государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина. Большую роль здесь играет Российско-китайский инвестфонд, который создан как партнерство РФПИ и Суверенного фонда Китая. Он уже проинвестировал более чем 30 проектов. С учетом средств от других партнеров в эти проекты вложено более семи миллиардов долларов.

РФПИ и Суверенный фонд Китая помогают развиваться значимому количеству проектов между Россией и Китаем. На комиссии уже обсуждается около 100 из них. Мы объявим о создании новых технологических фондов в рамках этого визита.

— На ваш взгляд, что за год с прошлого ПМЭФ изменилось в представлении иностранных инвесторов о России?

— Безусловно, это очень популярная площадка. Мы видим, что в этом году на ней будет еще больше инвесторов, в том числе из Европы. Мы видим некое потепление с европейцами, это видно и по хорошим отношениям с Италией. Будет присутствовать много партнеров из Италии, и мы объявим о сделках совместно с итальянскими компаниями в России.

Безусловно, европейских инвесторов интересуют национальные проекты России. Многие заинтересованы в том, чтобы принять в них участие, это стимул для их работы в России.

На форуме мы также проведем дискуссию о том, как развивать национальные проекты наиболее эффективно. Мы ждем очень интересных дискуссий.

— На ПМЭФ вы вместе с Эрмитажем организуете выставку, посвященную искусственному интеллекту, а также планируете подписать инвестиции в этой сфере?

— У нас большой фокус также на инвестициях в технологии, искусственный интеллект. Мы проанализировали 100 ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта в России, отобрали 20, уже осуществили ряд инвестиций и будем активно развивать эту сферу, причем помогаем таким компаниям выходить в том числе и на азиатский, и ближневосточный рынок, потому что важно, чтобы наши компании работали не только на российском рынке, но и становились глобальными игроками.

— На выставке будут представлены произведения, созданные при помощи искусственного интеллекта?

— Мы благодарны Министерству культуры Саудовской Аравии, Суверенному фонду Саудовской Аравии, которые поддержали эту выставку. Впервые в Эрмитаже представлена экспозиция, где будут показаны произведения, созданные в том числе искусственным интеллектом.

Конечно, выставка породит много дебатов: где проходит грань между творчеством, которое создает человек, и технологией; можно ли считать творчество, которое создает искусственный интеллект, творчеством.

Здесь важно, что цель выставки — не только поразить тем, что создает искусственный интеллект, но и задать вопросы о роли этой технологии в нашей жизни и том, что это означает для общественных трансформаций, которые могут происходить в результате ее использования.

Эрмитаж показывает, что он не только крупнейший в мире владелец коллекции классических художников и искусства, но и не боится экспериментировать. Для нас это крайне позитивный опыт работы с Эрмитажем на острие дебатов об искусстве.

— Какие еще темы планируется обсудить с делегацией из Саудовской Аравии?

— Мы проведем ряд дискуссий и с Суверенным фондом, и с господином аль-Фалихом. Речь пойдет как об инвестициях Саудовской Аравии в Россию, так и о развитии российских проектов на территории Саудовской Аравии. Сейчас мы проводим важную работу. Думаю, к осени мы объявим о резком повышении количества российских проектов в этой стране. Мы видим, что наши компании предлагают строить в Саудовской Аравии и железные дороги , и мосты, и очистительные установки. Все больше российских компаний будут получать преимущество от улучшения отношений между странами.

— Господин аль-Фалих в апреле говорил, что Saudi Aramco надеется скоро заключить сделку по покупке доли в "Новомете", обсудит ее на ПМЭФ. Может ли сделка состояться и когда?

— Безусловно, у нас уже есть абсолютно четкие соглашения с акционерами "Новомета", также есть договоренности с Роснано как одним из акционеров "Новомета". Поэтому сделка будет осуществлена вместе с саудовскими партнерами, у нас есть все подтверждения на этот счет.

— Mail.ru ранее заявляла, что планирует развивать новые инициативы вместе с партнерами. Планирует ли РФПИ участвовать в инвестициях в новые проекты этой компании?