Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T08:11Z
https://ria.ru/20190605/1555262194.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155251/35/1552513504_0:746:2048:1898_1036x0_80_0_0_fd07522bf3a4be006445ecf11b022279.jpg
РИА Новости

Кирилл Дмитриев: РФПИ интересны и космос, и искусственный интеллект

Вчера, 08:00
53
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на форуме "Арктика – территория диалога". День второй
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на форуме Арктика – территория диалога. День второй
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Российский фонд прямых инвестиций привезет на встречу с президентом Владимиром Путиным на полях ПМЭФ-2019 иностранных инвесторов, совокупный капитал которых превышает 15 триллионов долларов.
В интервью РИА Новости в преддверии форума глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, почему иностранные фонды хотят инвестировать в российские нацпроекты, о планах по сотрудничеству с Саудовской Аравией, развитии отношений с китайскими партнерами и европейским бизнесом, а также объяснил, зачем Эрмитажу искусственный интеллект. Беседовали Вероника Буклей и Диляра Солнцева.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
— Расскажите, пожалуйста, о своей программе на Петербургском экономическом форуме. С кем планируете встретиться?
— У нас будет важная встреча с президентом Владимиром Путиным 6 июня. На ней будут присутствовать иностранные инвесторы, под управлением которых находится свыше 15 триллионов долларов. Встреча будет посвящена их планируемым инвестициям в национальные проекты России. Также они поделятся опытом инвестирования в национальные трансформации своих стран.
Безусловно, они высоко оценивают модель РФПИ, которая показывает, что бюджетные деньги не расходуются, а инвестируются с доходностью и хорошим мультипликатором. На ПМЭФ мы объявим о десяти соглашениях в различных секторах: об участии в проекте по формированию инфраструктуры для Северного морского пути, инвестициях в космическую отрасль, в ведущего железнодорожного оператора, о ряде проектов в сельском хозяйстве, а также одном из проектов совместно с фондом Baring Vostok.
На Петербургском международном экономическом форуме 2018
30 мая, 08:00
Россия исправляет ошибку СССР
— Гостями форума станет представительная делегация из Китая под руководством Си Цзиньпина. Планирует ли фонд представить новые совместные проекты с партнерами из этой страны?
— Мы также объявим ряд соглашений на полях государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина. Большую роль здесь играет Российско-китайский инвестфонд, который создан как партнерство РФПИ и Суверенного фонда Китая. Он уже проинвестировал более чем 30 проектов. С учетом средств от других партнеров в эти проекты вложено более семи миллиардов долларов.
РФПИ и Суверенный фонд Китая помогают развиваться значимому количеству проектов между Россией и Китаем. На комиссии уже обсуждается около 100 из них. Мы объявим о создании новых технологических фондов в рамках этого визита.
— На ваш взгляд, что за год с прошлого ПМЭФ изменилось в представлении иностранных инвесторов о России?
— Безусловно, это очень популярная площадка. Мы видим, что в этом году на ней будет еще больше инвесторов, в том числе из Европы. Мы видим некое потепление с европейцами, это видно и по хорошим отношениям с Италией. Будет присутствовать много партнеров из Италии, и мы объявим о сделках совместно с итальянскими компаниями в России.
Безусловно, европейских инвесторов интересуют национальные проекты России. Многие заинтересованы в том, чтобы принять в них участие, это стимул для их работы в России.
На форуме мы также проведем дискуссию о том, как развивать национальные проекты наиболее эффективно. Мы ждем очень интересных дискуссий.
Табличка с символикой Петербургского международного экономического форума на железнодорожном вокзале в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Вчера, 03:48
РФПИ на ПМЭФ-2019 планирует объявить о проекте с Baring Vostok
— На ПМЭФ вы вместе с Эрмитажем организуете выставку, посвященную искусственному интеллекту, а также планируете подписать инвестиции в этой сфере?
— У нас большой фокус также на инвестициях в технологии, искусственный интеллект. Мы проанализировали 100 ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта в России, отобрали 20, уже осуществили ряд инвестиций и будем активно развивать эту сферу, причем помогаем таким компаниям выходить в том числе и на азиатский, и ближневосточный рынок, потому что важно, чтобы наши компании работали не только на российском рынке, но и становились глобальными игроками.
— На выставке будут представлены произведения, созданные при помощи искусственного интеллекта?
— Мы благодарны Министерству культуры Саудовской Аравии, Суверенному фонду Саудовской Аравии, которые поддержали эту выставку. Впервые в Эрмитаже представлена экспозиция, где будут показаны произведения, созданные в том числе искусственным интеллектом.
Конечно, выставка породит много дебатов: где проходит грань между творчеством, которое создает человек, и технологией; можно ли считать творчество, которое создает искусственный интеллект, творчеством.
Здесь важно, что цель выставки — не только поразить тем, что создает искусственный интеллект, но и задать вопросы о роли этой технологии в нашей жизни и том, что это означает для общественных трансформаций, которые могут происходить в результате ее использования.
Эрмитаж показывает, что он не только крупнейший в мире владелец коллекции классических художников и искусства, но и не боится экспериментировать. Для нас это крайне позитивный опыт работы с Эрмитажем на острие дебатов об искусстве.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
30 мая, 17:23
РФПИ хочет войти в консорциум для развития искусственного интеллекта
— Какие еще темы планируется обсудить с делегацией из Саудовской Аравии?
— Мы проведем ряд дискуссий и с Суверенным фондом, и с господином аль-Фалихом. Речь пойдет как об инвестициях Саудовской Аравии в Россию, так и о развитии российских проектов на территории Саудовской Аравии. Сейчас мы проводим важную работу. Думаю, к осени мы объявим о резком повышении количества российских проектов в этой стране. Мы видим, что наши компании предлагают строить в Саудовской Аравии и железные дороги , и мосты, и очистительные установки. Все больше российских компаний будут получать преимущество от улучшения отношений между странами.
— Господин аль-Фалих в апреле говорил, что Saudi Aramco надеется скоро заключить сделку по покупке доли в "Новомете", обсудит ее на ПМЭФ. Может ли сделка состояться и когда?
— Безусловно, у нас уже есть абсолютно четкие соглашения с акционерами "Новомета", также есть договоренности с Роснано как одним из акционеров "Новомета". Поэтому сделка будет осуществлена вместе с саудовскими партнерами, у нас есть все подтверждения на этот счет.
— Mail.ru ранее заявляла, что планирует развивать новые инициативы вместе с партнерами. Планирует ли РФПИ участвовать в инвестициях в новые проекты этой компании?
— Mail.ru нам очень нравится, мы считаем, что это очень качественная компания. Действительно, у них много инициатив в различных отраслях. Мы открыты к партнерству с ними, видим, что у них тоже много интересных идей по искусственному интеллекту. С Mail.ru будем, безусловно, наращивать партнерство.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
000000
Обсудить 0
РФПИКирилл ДмитриевРоссияИнтервью - Авторы
Рекомендуем
Международный форум «Открытые инновации - 2018. День второй
Спецпредставитель президента рассказал, как обеспечить защиту Рунета
РИА
Новости
Офис компании Новомет. Архивное фото
Глава РФПИ оценил шансы сделки с Saudi Aramco по покупке доли в "Новомете"
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Глава РФПИ заявил о планах наращивать партнерство с Mail.ru
В Татарстане появился вице-премьер, курирующий развитие Иннополиса
Лента
новостей
Мэр города Москвы Сергей Собянин
Собянин: в Москве треть дворов находятся в "не очень хорошем состоянии"
Стенд МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
"Россия сегодня" покажет на ПМЭФ все возможности мультимедийного агентства
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
"Наводя мосты": председатель КНР едет в Россию
Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот совершает взлет в международном аэропорту Шереметьево.
Гендиректор "Аэрофлота" вновь избран членом Совета управляющих IATA
Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Карлос Трухильо: Колумбия не поддерживает силовые действия против Венесуэлы
Глава администрации Тюмени Александр Моор
Александр Моор - первый губернатор России в англоязычном Facebook
Ученицы ищут свои фамилии в списках на сдачу единого государственного экзамена
Российский союз молодежи призвал не нагнетать обстановку вокруг ЕГЭ
Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 4 июня 2019
Медведев рассказал о дальнейшей стратегии нацпроекта "Цифровая экономика"
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини перед началом неформального ужина глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. 28 мая 2019
Петер Пеллегрини: Словакия не делает внешнюю политику по компасу
Юрист раскритиковал предложенный Минюстом новый вид алиментов
Полиэтиленовые пакеты
Лишь 25% россиян используют пластиковые пакеты повторно, показал опрос
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:51Глава Минпромторга оценил перспективы SSJ-100 после катастрофы
06:50Никитин рассказал, что Нижегородская область предложит китайским инвесторам
06:45В Китае выдали первые коммерческие лицензии на использование сети 5G
06:44Выплаты клиентам банка "Взаимодействие" начнутся не позже 20 июня
06:42Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей
06:39Китай поприветствовал участие иностранных компаний в развитии рынка 5G
06:35Нижегородские вузы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
Лента новостейМолния