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РИА Новости

Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"

04:51
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".
Захарова подчеркнула, что жители полуострова уже закрыли вопрос принадлежности Крыма еще на референдуме в 2014 году.
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"Пока на призыв к украинцам вернуться на Родину откликнулся только Саакашвили. Крымчане ответили так, что лучше не скажешь", - сказала официальный представитель МИД России.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент Украины обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель. По ее словам, "администрация хочет быть прозрачной", но не намерена говорить о каких-либо решениях до того, как они будут приняты. Она также заявила, что позиция украинской стороны по поводу принадлежности Крыма не изменилась.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов жителей Севастополя.
Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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