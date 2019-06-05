Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".

Захарова подчеркнула, что жители полуострова уже закрыли вопрос принадлежности Крыма еще на референдуме в 2014 году.

"Пока на призыв к украинцам вернуться на Родину откликнулся только Саакашвили. Крымчане ответили так, что лучше не скажешь", - сказала официальный представитель МИД России.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент Украины обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель. По ее словам, "администрация хочет быть прозрачной", но не намерена говорить о каких-либо решениях до того, как они будут приняты. Она также заявила, что позиция украинской стороны по поводу принадлежности Крыма не изменилась.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов жителей Севастополя.