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РИА Новости

Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда

04:01
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Кожин. Архивное фото
Владимир Кожин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Кожин. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Экс-помощник президента РФ по ВТС, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин может быть в сентябре избран вице-спикером Совфеда, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил источник в верхней палате.
"После сентябрьских выборов в регионе Кожин, скорее всего, будет избран вице-спикером (Совета Федерации - ред.)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, первоначально планировалось, что Кожин займёт место председателя комитета Совфеда по экономической политике.
"Но потом было принято решение, что Кожин пойдёт на вице-спикера", - сказал источник.
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