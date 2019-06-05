Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Экс-помощник президента РФ по ВТС, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин может быть в сентябре избран вице-спикером Совфеда, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил источник в верхней палате.

"После сентябрьских выборов в регионе Кожин, скорее всего, будет избран вице-спикером (Совета Федерации - ред.)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, первоначально планировалось, что Кожин займёт место председателя комитета Совфеда по экономической политике.