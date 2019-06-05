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РИА Новости

В администрации Зеленского анонсировали саммит Украина-ЕС в Киеве

00:39
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
Флаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 8 июля, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
"Стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве", - говорится в сообщении пресс-службы во вторник.
Сообщается, что Зеленский отметил неизменность закрепленного в конституции Украины стратегического курса государства на получение полноправного членства в ЕС и НАТО, а также готовность Украины придерживаться взятых на себя обязательств в отношениях с международными финансовыми институтами.
"Глава государства поблагодарил европейскую сторону за неизменную поддержку со стороны ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины, а также особую роль, которую играет Европейский союз в сдерживании российской агрессии против Украины, преодолении ее последствий, решении социальных, гуманитарных и иных проблем, вызванных ею", - сообщает пресс-служба президента Украины.
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Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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