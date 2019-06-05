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РИА Новости

Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта

00:15
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта по внешним долгам. Слова Зеленского передает его администрация в Twitter.
По словам главы государства, сообщения о вероятном дефолте являются "слухами", которые не совпадают с его официальной позицией.
"Что касается дефолта — это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", — сказал президент.
Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью Financial Times заявил, что новому главе государства необходимо отказаться от программы помощи Международного валютного фонда или объявить дефолт по внешнему долгу.
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