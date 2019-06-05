"Повсюду следы крови": кто стоит за исчезновением семьи в Омской области

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. В Омской области вторую неделю ищут 50-летнего Олега Меркушина, его супругу и 15-летнюю дочь. В их квартире и подъезде дома полицейские обнаружили следы крови. Пропавших объявили в федеральный розыск, заведено уголовное дело по статье "Убийство", главным подозреваемым проходит глава семейства. Следователи считают, что он расправился с родственниками, избавился от тел и скрылся. Что могло стать причиной трагедии и почему знакомые Олега не верят в версию оперативников — в материале РИА Новости.

Не тот ракурс

О том, что в 20-тысячном Калачинске исчезла целая семья, стало известно утром 28 мая, когда бухгалтер районной больницы 40-летняя Марина Меркушина не вышла на работу. На телефонные звонки женщина не отвечала. Обеспокоенные коллеги отправились к ней домой.

© Фото : УМВД по Омской области Полицейские и волонтёры ищут пропавших супругов и их 15-летнюю дочь в Омской области © Фото : УМВД по Омской области Полицейские и волонтёры ищут пропавших супругов и их 15-летнюю дочь в Омской области

Входная дверь в квартиру была приоткрыта, внутри спал четырехлетний сын Марины. Ни ее самой, ни мужа, ни 15-летней дочери дома не оказалось. Сотрудница больницы еще раз попыталась дозвониться до Меркушиной — безрезультатно. Почувствовав неладное, она обратилась в полицию.

"На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты, — сообщили в СУ СКР по Омской области. — С помощью специальной техники они осмотрели помещение, обнаружив следы крови и волочения как в квартире, так и в подъезде. Кроме того, возле дома отсутствовала машина, на которой обычно передвигался глава семейства".

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", а главным подозреваемым стал супруг Марины Олег. Поводом послужила запись с камеры видеонаблюдения, установленной на доме. По словам следователей, на видео Меркушин ночью выходит на улицу, садится в автомобиль и уезжает.

По основной версии следствия, он расправился с женой и дочерью, после чего вывез их тела, а сам скрылся. При этом ракурс видеосъемки не позволил рассмотреть момент перемещения тел из квартиры в машину. Оперативники отрабатывают и другие варианты развития событий, однако первый остается приоритетным.

"Сейчас поисками пропавших занимаются сотрудники полиции, Росгвардии, а также волонтеры отрядов "ДоброСпас-Омск" и "Лиза Аллерт", — добавляют в региональном управлении СК. — Подозреваемый в преступлении может перемещаться на своем автомобиле Kia Shuma — он также объявлен в розыск".

Слепая ревность

Меркушины переехали в Калачинск около десяти лет назад из казахстанского Петропавловска. Олег устроился диспетчером в "Водоканал", а Марина — в больницу. По словам соседей, семья вела довольно замкнутый образ жизни и ни с кем в городе близко не общалась. Дети Меркушиных много времени проводили у бабушки с дедушкой — родителей Марины.

© Фото : ГУ МВД по Омской области Полицейские и волонтеры ищут пропавших супругов и их 15-летнюю дочь в Омской области © Фото : ГУ МВД по Омской области Полицейские и волонтеры ищут пропавших супругов и их 15-летнюю дочь в Омской области

"Их дочь Екатерина (имя изменено. — Прим. ред.) только закончила девятый класс и в день пропажи собиралась сдавать первый экзамен, — рассказывает РИА Новости знакомая пропавшей семьи Елена. — Она постоянно участвовала в разных мероприятиях и даже побеждала на Всероссийском литературном конкурсе "Проба пера", проходившем в позапрошлом году. У девочки были большие планы на будущее: после школы она собиралась поступать в университет".

Про Олега рассказывают, что он много времени проводил с детьми, практически не употреблял алкоголь и вообще был довольно уравновешенным человеком. Однако, как оказалось, спокойствие он демонстрировал лишь на людях, а дома довольно часто закатывал супруге скандалы.

"Он ревновал ее к каждому столбу, — продолжает Елена. — Мог устроить истерику, если ему казалось, что жена на кого-то не так посмотрела. Причем чем дольше они жили, тем ревность становилась сильнее. Марина даже собиралась с ним разводиться из-за этого и несколько раз забирала детей и уходила жить к родителям, но Олег постоянно уговаривал ее вернуться обратно".

Иногда выяснение отношений доходило до рукоприкладства. "Несколько раз Меркушин избивал жену, причем достаточно сильно, остановить его тогда смогла лишь дочка", — рассказывает РИА Новости старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Бодинова.

По словам знакомых семьи, накануне исчезновения между Олегом и Мариной произошел очередной скандал, который, возможно, и стал причиной жестокой расправы. Однако соседи Меркушиных в ту ночь не слышали ни криков, ни другого сильного шума.

Ушел в лес

"На сегодняшний день у следствия есть все основания полагать, что в квартире Меркушиных произошло убийство и совершил его глава семейства. Доказательств этому становится все больше, — резюмируют следователи. — По нашей информации, Олег может скрываться в близлежащих лесах. Там нет густой тайги, много полей, а такая местность позволяет спокойно передвигаться даже на легковом автомобиле".

© Фото : ГУ МВД по Омской области Полицейские и волонтеры ищут пропавших супругов и их 15-летнюю дочь в Омской области © Фото : ГУ МВД по Омской области Полицейские и волонтеры ищут пропавших супругов и их 15-летнюю дочь в Омской области

Розыск подозреваемого сейчас ведут сотни сотрудников правоохранительных органов, включая оперативников уголовного розыска. Они уже проверили все возможные адреса, где может появиться Меркушин, однако это пока не принесло результатов.

Несмотря на доводы следствия, в версию об убийстве Меркушиным жены и дочери верят далеко не все жители Калачинска. "Олег — нормальный мужик, семья для него всегда была на первом месте. Он жил ради детей, только о них и говорил на работе, — поделился мнением с РИА Новости коллега подозреваемого Игорь. — Мне кажется, если произошло что-то нехорошее, то и Меркушина уже тоже, скорее всего, нет в живых".

При этом кому могло понадобиться похищать всю семью, житель Калачинска пояснить не смог. Этой же позиции придерживаются и родственники подозреваемого. На следующий день после пропажи семейства они приехали в Калачинск из Казахстана.