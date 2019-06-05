Названы лучшие курорты России для отдыха с детьми

Первыми в рейтинге идут Сочи, Анапа и Курортный район Санкт-Петербурга (на берегу Финского залива), озеро Байкал и Евпатория (Крым).

Согласно итогам интернет-голосования, за Сочи проголосовали 40 процентов опрошенных, за Анапу — 16 процентов, за Курортный район Санкт-Петербурга и озеро Байкал — по 11 процентов, за Евпаторию — семь процентов.