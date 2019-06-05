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РИА Новости
Туризм

Названы лучшие курорты России для отдыха с детьми

Вчера, 07:01
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкГородской пляж Сочи
Городской пляж Сочи
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Агентство "ТурСтат" назвало лучшие российские курорты для летнего отдыха с детьми.
Первыми в рейтинге идут Сочи, Анапа и Курортный район Санкт-Петербурга (на берегу Финского залива), озеро Байкал и Евпатория (Крым).
Согласно итогам интернет-голосования, за Сочи проголосовали 40 процентов опрошенных, за Анапу — 16 процентов, за Курортный район Санкт-Петербурга и озеро Байкал — по 11 процентов, за Евпаторию — семь процентов.
В десятку лучших российских "детских" курортов также вошли Ялта, Ейск, Феодосия, Зеленоградск (Калининградская область) и Пятигорск (Ставропольский край).
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