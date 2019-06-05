Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T02:16Z
https://ria.ru/20190605/1555219712.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155179/99/1551799978_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_59bb17317701ff9d5e4f4554d4e4c671.jpg
РИА Новости

Всемирный день окружающей среды

02:16
11
© Depositphotos / Sergey BorisovТосканский пейзаж, Италия
Тосканский пейзаж, Италия
© Depositphotos / Sergey Borisov
Ежегодно 5 июня во всем мире отмечается Всемирный день окружающей среды (World Environment Day).
Он был учрежден 5 июня 1972 года Генеральной Ассамблеей ООН, именно в этот день открылась Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды в Стокгольме (Швеция).
Конференция приняла декларацию из 26 принципов, которыми должны руководствоваться все государства в своей деятельности по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. В декларации впервые было провозглашено, что охрана и оздоровление окружающей среды является первостепенной задачей человечества.
15 декабря 1972 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН была утверждена Программа ООН по окружающей среде (United Nations Environment Programme, ЮНЕП).
Являясь основным органом ООН в области окружающей среды, ЮНЕП призван обеспечить руководство и содействовать сотрудничеству в интересах окружающей среды.
ЮНЕП возглавляется директором-исполнителем в ранге заместителя генерального секретаря ООН. В настоящее время эту должность занимает Ингер Андерсен (Inger Andersen), которая до этого занимала пост генерального директора Международного союза охраны природы.
Основным управляющим и нормотворческим органом ЮНЕП является Ассамблея ООН по окружающей среде ЮНЕП, которая объединяет министров экологии со всего мира.
Подготовительная работа в течение года осуществляется Комитетом постоянных представителей. Он собирается не реже четырех раз в год.
Председателем Комитета постоянных представителей является посол и постоянный представитель Румынии в ООН-Окружающая среда Юлия Патаки.
Источниками финансирования ЮНЕП являются ассигнования из регулярного бюджета ООН, Фонд окружающей среды, образованный из добровольных взносов правительств или межправительственных организаций, пожертвованных из неправительственных источников, прочими поступлениями, а также целевые фонды и спонсорские взносы на конкретные мероприятия и услуги по проектам.
Штаб-квартира ЮНЕП расположена в Найроби (Кения).
Всемирный день окружающей среды является важнейшим инструментом ООН для привлечения внимания общественности к проблемам окружающей среды. За время своего существования этот день стал глобальной платформой для информирования общества и широко отмечается во всем мире.
В 2019 году темой Всемирного дня окружающей среды является "Загрязнение воздуха" (Air pollution). Всемирный день окружающей среды призовет правительства, промышленность, общества, и граждан объединиться для изучения возможностей возобновляемой энергетики и "зеленых" технологий по улучшению качества воздуха в городах и регионах мира.
В этот день в России отмечают свой профессиональный праздник экологи. Соответствующий указ 21 июня 2007 года подписал президент РФ Владимир Путин. Впервые День эколога в России прошел в 2008 году.
Улучшение экологической ситуации, эффективное и рациональное использование богатейших природных ресурсов, которыми обладает Россия, является государственным приоритетом страны, от этого зависит здоровье поколений. Право граждан РФ на благоприятную окружающую среду закреплено в 42 статье Конституции РФ.
В рамках борьбы по восстановлению экологии в РФ был принят целый ряд важнейших государственных и федеральных целевых программ.
30 апреля 2012 года были утверждены "Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года". 15 апреля 2014 года правительство РФ утвердило Государственную программу "Охрана окружающей среды" до 2020 года. 20 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию экологической безопасности России до 2025 года.
Указом президента РФ 2017 год был объявлен в России Годом экологии. В рамках Года экологии были восстановлены леса на площади 760 тысяч гектар, созданы новые заповедники и национальные парки. Были открыты новые системы обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидированы многие стихийные свалки, разработаны масштабные проекты реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, построены новые очистные сооружения и т.д.
По традиции мероприятия Всемирного дня окружающей среды и Дня эколога направлены на привлечение внимания общественности к проблемам экологии. В этот день на особо охраняемых территориях проходят экскурсии, мероприятия по уборке территорий, эколого-просветительские программы, дни открытых дверей, показываются фильмы о заповедниках и национальных парках.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Воспитанник одного из детских домов
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
Ураза-байрам обнажил главную проблему российских мусульман
Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов в студии программы 60 минут
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Лента
новостей
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Верховный суд признал запрет полицейским отдыхать за границей законным
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Самолет Boeing 737
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон. 2 апреля 2019
Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за С-400
Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения на месте убийства директора торгового центра в Солнечногорском районе Московской области
В Подмосковье убили директора торгового центра
В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки
Наблюдатели в ситуационном центре для мониторинга проведения ЕГЭ в Москве
В Рособрнадзоре опровергли информацию, что наблюдателям ЕГЭ платят
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков предсказал последствия борьбы Зеленского с "Северным потоком — 2"
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американский профессор рассказал, где может начаться конфликт России и США
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Чайный пакетик
Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
03:48РФПИ на ПМЭФ-2019 планирует объявить о проекте с Baring Vostok
03:47Победительница "Битвы экстрасенсов" оказалась мужчиной
03:42Диетологи рассказали, как чувствовать себя бодрым в жару
Лента новостейМолния