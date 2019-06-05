Ежегодно 5 июня во всем мире отмечается Всемирный день окружающей среды (World Environment Day).

Он был учрежден 5 июня 1972 года Генеральной Ассамблеей ООН, именно в этот день открылась Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды в Стокгольме (Швеция).

Конференция приняла декларацию из 26 принципов, которыми должны руководствоваться все государства в своей деятельности по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. В декларации впервые было провозглашено , что охрана и оздоровление окружающей среды является первостепенной задачей человечества.

15 декабря 1972 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН была утверждена Программа ООН по окружающей среде (United Nations Environment Programme, ЮНЕП).

Являясь основным органом ООН в области окружающей среды, ЮНЕП призван обеспечить руководство и содействовать сотрудничеству в интересах окружающей среды

ЮНЕП возглавляется директором-исполнителем в ранге заместителя генерального секретаря ООН. В настоящее время эту должность занимает Ингер Андерсен (Inger Andersen), которая до этого занимала пост генерального директора Международного союза охраны природы.

Основным управляющим и нормотворческим органом ЮНЕП является Ассамблея ООН по окружающей среде ЮНЕП, которая объединяет министров экологии со всего мира

Подготовительная работа в течение года осуществляется Комитетом постоянных представителей. Он собирается не реже четырех раз в год.

Председателем Комитета постоянных представителей является посол и постоянный представитель Румынии в ООН-Окружающая среда Юлия Патаки

Источниками финансирования ЮНЕП являются ассигнования из регулярного бюджета ООН, Фонд окружающей среды, образованный из добровольных взносов правительств или межправительственных организаций, пожертвованных из неправительственных источников, прочими поступлениями, а также целевые фонды и спонсорские взносы на конкретные мероприятия и услуги по проектам.

Всемирный день окружающей среды является важнейшим инструментом ООН для привлечения внимания общественности к проблемам окружающей среды. За время своего существования этот день стал глобальной платформой для информирования общества и широко отмечается во всем мире.

В 2019 году темой Всемирного дня окружающей среды является "Загрязнение воздуха" (Air pollution). Всемирный день окружающей среды призовет правительства, промышленность, общества, и граждан объединиться для изучения возможностей возобновляемой энергетики и "зеленых" технологий по улучшению качества воздуха в городах и регионах мира.

Улучшение экологической ситуации, эффективное и рациональное использование богатейших природных ресурсов, которыми обладает Россия, является государственным приоритетом страны, от этого зависит здоровье поколений. Право граждан РФ на благоприятную окружающую среду закреплено в 42 статье Конституции РФ

В рамках борьбы по восстановлению экологии в РФ был принят целый ряд важнейших государственных и федеральных целевых программ.

30 апреля 2012 года были утверждены "Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года". 15 апреля 2014 года правительство РФ утвердило Государственную программу "Охрана окружающей среды" до 2020 года. 20 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию экологической безопасности России до 2025 года.

По традиции мероприятия Всемирного дня окружающей среды и Дня эколога направлены на привлечение внимания общественности к проблемам экологии . В этот день на особо охраняемых территориях проходят экскурсии, мероприятия по уборке территорий, эколого-просветительские программы, дни открытых дверей, показываются фильмы о заповедниках и национальных парках.