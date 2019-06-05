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РИА Новости
Туризм

Особенности жизни велосипедистов за границей

Вчера, 08:00
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© Depositphotos / yuridondish@hotmail.com Антверпен, Бельгия
Антверпен, Бельгия
© Depositphotos / yuridondish@hotmail.com
МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. В мире миллионы поклонников удобного и относительно безопасного средства передвижения — велосипеда. Но во многих странах это достаточно дорогое удовольствие, а где-то этот вид транспорта превратился просто в стихийное бедствие — и из-за брошенных на улице двухколесных машин, и из-за нехватки специальных дорожек. Корреспонденты РИА Новости в Аргентине, Китае, США и европейских странах расспросили местных жителей о веложизни и поделились собственными впечатлениями.

Только начало

В аргентинской столице Буэнос-Айресе велосипедный бизнес только начинает развиваться. Станций велошеринга пока не так много, и воспользоваться ими могут лишь граждане Аргентины. Иностранцу придется ходить пешком.
© РИА НовостиВелосипеды в Буэнос-Айресе
Велосипеды в Буэнос-Айресе
© РИА Новости
Велосипеды в Буэнос-Айресе
Специальные дорожки есть в парках и на некоторых улицах. Но велосипедистам разрешено спокойно перемещаться по проезжей части наравне с машинами. "Это просто безобразие! — возмущается водитель такси Диего, восемь лет работающий в столице. — Ладно бы они ехали по краю дороги, так нет — как мотоциклисты, норовят вылезти на середину проезжей части. И главное, случись что, виноваты будут автомобилисты".
Действительно, часто можно увидеть велосипедиста, который без шлема и защиты спокойно катится в потоке машин, обгоняющих его на скорости 60 километров в час.

Эпоха цивилизации

В Нью-Йорке, напротив, все отрегулировано и налажено. Фактически это город двух видов транспорта: автомобильного и велосипедного, мотоциклы здесь большая редкость. Практически на всех улицах Большого Яблока есть специальная полоса для велосипедистов.
Вся центральная часть города — Манхэттен, от Wall Street на юге до знаменитого района Гарлем на севере — заполнена парковками, где любой желающий может арендовать двухколесный транспорт. Синие городские велосипеды популярны и у горожан, и у туристов.
Получасовая поездка обойдется в три доллара. Дневной абонемент стоит 12 долларов, годовой — 169 долларов.
Аренда велосипедов в Нью-Йорке может быть гораздо выгоднее покупки, поскольку во многих домах завозить двухколесные машины в съемные квартиры нельзя, значит, надо отдельно платить за парковку около 50 долларов в месяц.
© РИА НовостиВелопрокат в Бельгии
Велопрокат в Бельгии
© РИА Новости
Велопрокат в Бельгии
В Бельгии страсть к велосипедам выразилась в преображении их внешнего вида. В прибрежном городе Остенде напрокат можно взять велосипеды на несколько человек, велосипеды-машинки с открытым верхом (туда поместится целая семья), велосипед-карету (впереди — большая раскрашенная фигура лошади с сиденьем для ребенка, а сзади — места для родителей с педалями), детские велосипеды а-ля "развозчик мороженного" с зонтиком и почти настоящим лотком, куда можно положить покупки.
"Иногда создается впечатление, что на набережной больше тех, кто ездит, нежели тех, кто просто гуляет. Здесь все кишит велосипедами и разными самокатами", — делится впечатлениями жительница Брюсселя Мари.

Стихийное бедствие

В Китае велосипед уже десятки лет — неотъемлемая часть жизни каждого человека. Завезли его в Шанхай в конце позапрошлого века в качестве забавы для богатых иностранцев. Еще 50 лет назад этот вид транспорта наравне с наручными часами, радиоприемником и швейной машинкой был важной частью семейного имущества.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВелосипедная стоянка в Пекине
Велосипедная стоянка в Пекине
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Велосипедная стоянка в Пекине
Теперь в Пекине построено более тысячи километров полос для велосипедистов, а к 2020 году в столице будет 3,2 тысячи километров велодорог.
Ранее прокат был государственным, брали и парковали двухколесный транспорт только на специальных станциях, но велошеринговые компании буквально заполонили китайские города миллионами разноцветных двухколесных машин. Кататься на них можно почти бесплатно из-за постоянных рекламных акций, а оставлять — где попало.
Нередко велосипеды валялись посреди тротуара, проезжей части, под деревьями. "Возникали целые завалы на улицах. И так в городе постоянные пробки, а тут буквально ходили по велосипедам, были прямо целые кладбища из них", — рассказывает жительница Пекина Шань Лу.
Недавно власти решили разобраться с проблемой кардинально: запретили произвольную парковку, и фактически за одну ночь большая часть велосипедов исчезла с улиц, а велошеринговые компании теперь на грани банкротства — горожанам не очень нравится перспектива искать разрешенную стоянку.

Бай-бай, байк

Не прижились велошеринговые компании и в столице Италии. Холмистый и многолюдный Рим, в принципе, для байков подходит мало: мощенные брусчаткой узкие улицы, плохое состояние дорожного полотна, дефицит парков в историческом центре. Но в конце 2017 года в Риме появились желтые велосипеды, которые привезла одна из международных компаний: в свободный прокат тогда поступило 1700 единиц двухколесного транспорта.
© РИА НовостиБрошенные велосипеды в Риме
Брошенные велосипеды в Риме
© РИА Новости
Брошенные велосипеды в Риме
Увы, довольно быстро "общественные" велосипеды оказывались сломанными или брошенными, а в местных соцсетях появились видео о том, как молодые вандалы кидают не подошедшие им модели в Тибр. Спустя год компания ушла с рынка, и ее велосипеды валяются в самых неожиданных местах в полуразобранном виде.
Королем римских улиц остался мотороллер: ему нипочем ни плохой асфальт, ни тяжелый трафик.

Ноу-хау на колесах

Во французской столице почти треть велопарка — электрические байки. Пользоваться сервисом несложно, нужна лишь банковская карточка. С ее помощью под залог в 300 евро на любой парижской велостоянке пересесть на железного коня.
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Однако в Париже сейчас самый востребованный двухколесный транспорт — электросамокат. Им заказан доступ на тротуары — вообще все, у чего есть колеса и хоть маленький моторчик, должно передвигаться по проезжей части, вместе с машинами. Ведь самокаты развивают скорость до 25 километров в час. Правда, правилами многие пренебрегают, лавируя по тротуарам и пугая пешеходов.
Введение штрафов за неправильную парковку электросамокатов (35 евро) и езду по тротуарам (135 евро) пока не исправило положения: хаотичная парковка, столкновения происходят практически ежедневно.
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