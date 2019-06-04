Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T23:34Z
https://ria.ru/20190604/1555260317.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Война в Сирии

Сирийский гостелеканал сообщил о задержании корреспондента силами SDF

Вчера, 23:34
510
ДАМАСК, 4 июн – РИА Новости. Сирийский гостелеканал Ikhbariya сообщил во вторник , что члены арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) задержали и вывезли в неизвестное место корреспондента Мухаммада ас-Сагыра, информации о местонахождении журналиста пока нет.
"Мухаммада ас-Сагыра задержали члены SDF при его возвращении из Хасеке в Камышли на одном из КПП, его увезли в неизвестном направлении", - рассказал в эфире телеканала его коллега Ахмад аль-Хамдуш.
По его словам, ас-Сагыр снял на видео пожары на полях пшеницы в провинции Хасеке. По мнению аль-Хамдуша, при корреспонденте были свидетельства того, как SDF "не спешили тушить пожары". Он отметил, что пока с ас-Сагыром не удается связаться, как и установить его точное местоположение.
По его словам, SDF стремятся таким образом лишить сирийские власти запасов пшеницы, а их действия являются "одним из средств экономической войны США против сирийских властей".
SDF контролируют территории на северо-востоке Сирии, сотрудничая с международной коалицией во главе с США. Города Хасеке и Камышли находятся под контролем официальных властей Сирии.
Сирийские беженцы
16 мая, 10:56
Сирия после восьми лет войны: туристы в столице и война на севере
000063
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииСирияВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
РИА
Новости
Воспитанник одного из детских домов
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
В США опровергли сообщения СМИ об условии признания легитимности Асада
Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов в студии программы 60 минут
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Лента
новостей
Киев призвал не блокировать канал ATR на YouTube после жалобы Роскомнадзора
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Верховный суд признал запрет полицейским отдыхать за границей законным
Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
Ураза-байрам обнажил главную проблему российских мусульман
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Строительство газопровода Nord Stream-2 на территории России
Зеленский выступил против строительства "Северного потока — 2"
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступает на заседании Верховной рады Украины
Савченко прокомментировала итоги визита Зеленского в Брюссель
Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон. 2 апреля 2019
Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за С-400
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков предсказал последствия борьбы Зеленского с "Северным потоком — 2"
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американский профессор рассказал, где может начаться конфликт России и США
Офис Deutsche Bank
СМИ сообщили, что Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
Самолет Boeing 737
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
03:48РФПИ на ПМЭФ-2019 планирует объявить о проекте с Baring Vostok
03:47Победительница "Битвы экстрасенсов" оказалась мужчиной
03:42Диетологи рассказали, как чувствовать себя бодрым в жару
Лента новостейМолния