Сирийский гостелеканал сообщил о задержании корреспондента силами SDF

"Мухаммада ас-Сагыра задержали члены SDF при его возвращении из Хасеке в Камышли на одном из КПП, его увезли в неизвестном направлении", - рассказал в эфире телеканала его коллега Ахмад аль-Хамдуш.

По его словам, ас-Сагыр снял на видео пожары на полях пшеницы в провинции Хасеке. По мнению аль-Хамдуша, при корреспонденте были свидетельства того, как SDF "не спешили тушить пожары". Он отметил, что пока с ас-Сагыром не удается связаться, как и установить его точное местоположение.