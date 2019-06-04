Сирийский гостелеканал сообщил о задержании корреспондента силами SDF

ДАМАСК, 4 июн – РИА Новости. Сирийский гостелеканал Ikhbariya сообщил во вторник , что члены арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) задержали и вывезли в неизвестное место корреспондента Мухаммада ас-Сагыра, информации о местонахождении журналиста пока нет.
"Мухаммада ас-Сагыра задержали члены SDF при его возвращении из Хасеке в Камышли на одном из КПП, его увезли в неизвестном направлении", - рассказал в эфире телеканала его коллега Ахмад аль-Хамдуш.
По его словам, ас-Сагыр снял на видео пожары на полях пшеницы в провинции Хасеке. По мнению аль-Хамдуша, при корреспонденте были свидетельства того, как SDF "не спешили тушить пожары". Он отметил, что пока с ас-Сагыром не удается связаться, как и установить его точное местоположение.
По его словам, SDF стремятся таким образом лишить сирийские власти запасов пшеницы, а их действия являются "одним из средств экономической войны США против сирийских властей".
SDF контролируют территории на северо-востоке Сирии, сотрудничая с международной коалицией во главе с США. Города Хасеке и Камышли находятся под контролем официальных властей Сирии.