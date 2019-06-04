Савченко прокомментировала итоги визита Зеленского в Брюссель

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель является дипломатической встречей, она не принесет изменений в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, считает депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Во вторник Зеленский прибыл в Брюссель на встречи с лидерами ЕС.

"Поездка Зеленского в Брюссель - это дипломатическая встреча, которая не даст никаких изменений в вопросе по Донбассу", - заявила Савченко в эфире украинского телеканала Newsone во вторник.

По ее словам, президент не сделал новых заявлений в ходе своего визита. "Мы ничего нового от Зеленского не услышали. Такие разговоры и выступления мы уже наблюдали от Петра Порошенко (экс-президента Украины - ред.). Я не увидела ничего свежего... У нас есть все шансы, что ничего из того, что было сказано в Брюсселе, не будет реализовано. Я не думаю, что Европа как-то изменилась для того, чтобы вести свою политическую политику в ключе поддержки Украины", - добавила депутат Рады.