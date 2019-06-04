Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T22:51Z
https://ria.ru/20190604/1555259971.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155480/43/1554804349_0:62:2337:1378_1036x0_80_0_0_961187fb9960e20e70f931c5c11fc667.jpg
РИА Новости

Савченко прокомментировала итоги визита Зеленского в Брюссель

Вчера, 22:51
8935
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступает на заседании Верховной рады Украины
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступает на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступает на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель является дипломатической встречей, она не принесет изменений в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, считает депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Во вторник Зеленский прибыл в Брюссель на встречи с лидерами ЕС.

"Поездка Зеленского в Брюссель - это дипломатическая встреча, которая не даст никаких изменений в вопросе по Донбассу", - заявила Савченко в эфире украинского телеканала Newsone во вторник.

По ее словам, президент не сделал новых заявлений в ходе своего визита. "Мы ничего нового от Зеленского не услышали. Такие разговоры и выступления мы уже наблюдали от Петра Порошенко (экс-президента Украины - ред.). Я не увидела ничего свежего... У нас есть все шансы, что ничего из того, что было сказано в Брюсселе, не будет реализовано. Я не думаю, что Европа как-то изменилась для того, чтобы вести свою политическую политику в ключе поддержки Украины", - добавила депутат Рады.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате чего погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину, где заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит. При этом на Украине Савченко обвиняют в подготовке терактов в центре Киева. Шестнадцатого апреля ее освободили из-под стражи, не успев продлить арест до истечения установленного по закону срока.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Вчера, 14:35
В ДНР назвали обещание Зеленского прекратить огонь предвыборной "фишкой"
2742410
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеНадежда СавченкоДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Строительство газопровода Nord Stream-2 на территории России
Зеленский выступил против строительства "Северного потока — 2"
РИА
Новости
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг назвал Зеленскому условия для вступления Украины в НАТО
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков предсказал последствия борьбы Зеленского с "Северным потоком — 2"
Киев призвал не блокировать канал ATR на YouTube после жалобы Роскомнадзора
Лента
новостей
Прием заявлений о получении гражданства России в упрощенном порядке в ДНР
В ЕР раскритиковали проект Рады о лишении имущества жителей Донбасса
Продюсер Бари Алибасов на церемонии прощания с певицей Юлией Началовой
Бари Алибасова госпитализировали в Москве из-за отравления химикатами
Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов в студии программы 60 минут
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американский профессор рассказал, где может начаться конфликт России и США
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Офис Deutsche Bank
СМИ сообщили, что Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон. 2 апреля 2019
Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за С-400
Воспитанник одного из детских домов
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Паспорта граждан ДНР и РФ
В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Верховный суд признал запрет полицейским отдыхать за границей законным
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
03:48РФПИ на ПМЭФ-2019 планирует объявить о проекте с Baring Vostok
03:47Победительница "Битвы экстрасенсов" оказалась мужчиной
03:42Диетологи рассказали, как чувствовать себя бодрым в жару
Лента новостейМолния