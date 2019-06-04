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РИА Новости

Киев призвал не блокировать канал ATR на YouTube после жалобы Роскомнадзора

Вчера, 22:29
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КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания просит корпорацию Google не допустить блокировку на YouTube материалов украинского телеканала ATR из-за жалобы Роскомнадзора, сообщила пресс-служба регулятора во вторник.
Как говорится в сообщении регулятора, YouTube обратился с требованием удалить с официального YouTube-канала ATR некоторые его передачи из-за жалобы Роскомнадзора.
"Основанием обращения YouTube стало требование Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций и связи (Роскомнадзора) Российской Федерации, которая утверждает, что размещенные материалы нарушают российское законодательство об информации, информационных технологиях и о защите информации", - говорится в сообщении.
В обращении к Google регулятор отметил, что вещание украинских каналов находится под юрисдикцией Украины, соответственно, единственным органом, имеющим право обращаться в сторонние организации относительно размещенного ими контента, является Нацсовет страны по вопросам телевидения и радиовещания.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела, участии в конфликте на востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну" в свою историю. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".
Штаб-квартира британской вещательной корпорации BBC в Лондоне
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