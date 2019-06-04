В ЕР раскритиковали проект Рады о лишении имущества жителей Донбасса

Прием заявлений о получении гражданства России в упрощенном порядке в ДНР. Архивное фото

Прием заявлений о получении гражданства России в упрощенном порядке в ДНР

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Первый замсекретаря Севастопольского отделения "Единой Россия" депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что внесенный в украинскую Верховную раду законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство, является попыткой нажиться на жителях этого региона.

Ранее на сайте украинского парламента сообщалось, что законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, которые получили гражданство России, внесли в Верховную раду. Инициатором законопроекта является внефракционный депутат Олег Мусий.

"Алчность, глупость, античеловечность – нардеп Мусий успешно впитал в себя худшие качества украинской элиты. Я не могу не провести параллель с нацистскими преступниками, которые так же стремились поскорее присвоить себе имущество убиваемого ими мирного населения", - цитирует Белика пресс-служба партии.

Он также назвал внесенный в раду законопроект "попыткой заработать на простых жителях Донбасса", хотя инфраструктура области на сегодняшний день наполовину разрушена.