В ЕР раскритиковали проект Рады о лишении имущества жителей Донбасса

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Первый замсекретаря Севастопольского отделения "Единой Россия" депутат Госдумы Дмитрий Белик считает, что внесенный в украинскую Верховную раду законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство, является попыткой нажиться на жителях этого региона.
Ранее на сайте украинского парламента сообщалось, что законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, которые получили гражданство России, внесли в Верховную раду. Инициатором законопроекта является внефракционный депутат Олег Мусий.
"Алчность, глупость, античеловечность – нардеп Мусий успешно впитал в себя худшие качества украинской элиты. Я не могу не провести параллель с нацистскими преступниками, которые так же стремились поскорее присвоить себе имущество убиваемого ими мирного населения", - цитирует Белика пресс-служба партии.
Он также назвал внесенный в раду законопроект "попыткой заработать на простых жителях Донбасса", хотя инфраструктура области на сегодняшний день наполовину разрушена.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
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