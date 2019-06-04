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РИА Новости

Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими

Вчера, 19:56
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КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Ранее правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был транспортирован в Киев, за его жизнь боролись врачи. В понедельник вечером ребенок умер в больнице. В этой связи подал в отставку руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов, а фракции украинского парламента "Батькивщина" и "Самопомощь" потребовали вызвать в Верховную раду Авакова и Князева.
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"Арсен Аваков и Сергей Князев принесли свои соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Нацполиция направит в семью специалистов-психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких. Также глава Нацполиции пообещал, что сотрудники управления в Киевской области перечислять семье погибшего свой однодневный заработок.
"Нацполиция предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы по погребению погибшего мальчика", - говорится в сообщении.
Во вторник на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием отправить Авакова в отставку. Петицию уже подписали подписали почти 7 тысяч человек, причем после смерти ребенка процесс сбора подписей пошел активнее. Для того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тысяч голосов. До конца сбора подписей остался 91 день.
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