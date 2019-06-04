Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими

КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.

Ранее правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был транспортирован в Киев, за его жизнь боролись врачи. В понедельник вечером ребенок умер в больнице. В этой связи подал в отставку руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов, а фракции украинского парламента "Батькивщина" и "Самопомощь" потребовали вызвать в Верховную раду Авакова и Князева.

"Арсен Аваков и Сергей Князев принесли свои соболезнования семье погибшего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Нацполиция направит в семью специалистов-психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких. Также глава Нацполиции пообещал, что сотрудники управления в Киевской области перечислять семье погибшего свой однодневный заработок.

"Нацполиция предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы по погребению погибшего мальчика", - говорится в сообщении.