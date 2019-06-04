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РИА Новости

В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса

Вчера, 19:30
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПаспорта граждан ДНР и РФ
Паспорта граждан ДНР и РФ
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. На Украине предложили конфисковывать имущество граждан страны, получивших российские паспорта и проживающих в Донбассе.
Соответствующий законопроект внес на рассмотрение Верховной рады депутат Олег Мусий.
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Текст законопроекта и пояснительная записка к нему пока не опубликованы.

Паспорта для жителей Донбасса

В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке. Глава государства заявил, что Москва не пытается создавать проблемы Киеву, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе выходит за любые рамки.
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В Киеве пригрозили, что жителей Донбасса, обратившихся за российскими паспортами, лишат украинского гражданства. Помимо этого, министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что они также не будут получать соцвыплаты и пенсии.
В МВД России накануне сообщили, что ведомство приняло несколько тысяч заявлений от жителей Донбасса о приобретении российского гражданства.
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Ситуация на УкраинеОлег МусийВерховная Рада УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Так приходите и попробуйте конфисковать.
4 июня, 19:32
Юрий Иванов
160122007
Ну не хочет Украина мира.Так и ищет чем бы еще позлить людей.
4 июня, 19:50
Максим Егорыч
11620208
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