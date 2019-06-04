В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. На Украине предложили конфисковывать имущество граждан страны, получивших российские паспорта и проживающих в Донбассе.

Соответствующий законопроект внес на рассмотрение Верховной рады депутат Олег Мусий.

Текст законопроекта и пояснительная записка к нему пока не опубликованы.

Паспорта для жителей Донбасса

В апреле Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины получать российские паспорта в упрощенном порядке. Глава государства заявил, что Москва не пытается создавать проблемы Киеву, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе выходит за любые рамки.

В Киеве пригрозили, что жителей Донбасса, обратившихся за российскими паспортами, лишат украинского гражданства. Помимо этого, министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что они также не будут получать соцвыплаты и пенсии.