Зеленский намерен активизировать сотрудничество с НАТО

БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник в Брюсселе о желании придать импульс сотрудничеству с НАТО на фоне "российской агрессии", которая, по его мнению, остается вызовом для евроатлантической безопасности.

Зеленский провел во вторник первую встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я хочу придать новый импульс нашему сотрудничеству с альянсом. Продолжающаяся вооруженная российская агрессия остается серьезным вызовом для евроатлантической безопасности", - заявил он по итогам переговоров.

"Мы надеемся на возобновление нашего регулярного диалога в рамках комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств, правительств, министров обороны и иностранных дел", - добавил он.

Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.