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РИА Новости

Зеленский намерен активизировать сотрудничество с НАТО

Вчера, 19:28
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Новый президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник в Брюсселе о желании придать импульс сотрудничеству с НАТО на фоне "российской агрессии", которая, по его мнению, остается вызовом для евроатлантической безопасности.
Зеленский провел во вторник первую встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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"Я хочу придать новый импульс нашему сотрудничеству с альянсом. Продолжающаяся вооруженная российская агрессия остается серьезным вызовом для евроатлантической безопасности", - заявил он по итогам переговоров.
"Мы надеемся на возобновление нашего регулярного диалога в рамках комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств, правительств, министров обороны и иностранных дел", - добавил он.
Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего тогда пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Мартышкин труд
Вчера, 16:00
Мартышкин труд
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