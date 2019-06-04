ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. США запретили заходы круизных судов на Кубу, сообщил в пресс-релизе госдепартамент.

Ранее во вторник министерство финансов США сообщило о своем решении запретить наиболее популярную форму поездок - групповых с целью образования. Также будут де-факто запрещены поставки автомобилей и частных самолетов на Кубу.

"В дополнение США более не будут позволять визиты на Кубу с помощью пассажирских и туристических судов, включая круизные суда и яхты, а также частные и корпоративные самолеты", - говорится в заявлении госдепа.

США признают, что целью новых санкций является туризм.

"Эти действия напрямую связаны с индустрией туризма, которая тесно связана в экономическом отношении с кубинскими органами безопасности, военными и разведкой. Скрытый туризм помогал военным на Кубе набивать карманы", - говорится в заявлении. США также вновь обвинили власти Кубы в поддержке властей Венесуэлы и преследовании собственных граждан.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что намерен обратить вспять курс на улучшение отношений, который Вашингтон и Гавана взяли в конце 2015 года. В 2016 году страны открыли посольства на территории друг друга, а тогдашний президент США Барак Обама посетил Кубу.