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РИА Новости
Туризм

США запретили заходы круизных судов на Кубу

Вчера, 19:25
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкКруизный лайнер и конный экипаж в порту Гаваны
Круизный лайнер и конный экипаж в порту Гаваны
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Круизный лайнер и конный экипаж в порту Гаваны. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. США запретили заходы круизных судов на Кубу, сообщил в пресс-релизе госдепартамент.
Ранее во вторник министерство финансов США сообщило о своем решении запретить наиболее популярную форму поездок - групповых с целью образования. Также будут де-факто запрещены поставки автомобилей и частных самолетов на Кубу.
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"В дополнение США более не будут позволять визиты на Кубу с помощью пассажирских и туристических судов, включая круизные суда и яхты, а также частные и корпоративные самолеты", - говорится в заявлении госдепа.
США признают, что целью новых санкций является туризм.
"Эти действия напрямую связаны с индустрией туризма, которая тесно связана в экономическом отношении с кубинскими органами безопасности, военными и разведкой. Скрытый туризм помогал военным на Кубе набивать карманы", - говорится в заявлении. США также вновь обвинили власти Кубы в поддержке властей Венесуэлы и преследовании собственных граждан.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что намерен обратить вспять курс на улучшение отношений, который Вашингтон и Гавана взяли в конце 2015 года. В 2016 году страны открыли посольства на территории друг друга, а тогдашний президент США Барак Обама посетил Кубу.
При этом вне зависимости от позиции действующего президента США конгресс США не намерен отменять действующее более полувека торговое эмбарго в отношении Кубы.
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