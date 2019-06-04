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РИА Новости

Российское авторское общество подало иск к McDonald's

Вчера, 19:07
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРесторан быстрого питания "Макдоналдс" в Москве
Ресторан быстрого питания Макдоналдс в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Ресторан быстрого питания "Макдоналдс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск, в котором Российское авторское общество (РАО) требует взыскать с ООО "Макдоналдс" 260 тысяч рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в арбитраж во вторник, к производству он пока не принят, основания исковых требований и другие подробности в материалах суда пока не сообщаются.
РАО - аккредитованная государством организация для сбора вознаграждения в пользу авторов музыкальных произведений.
Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве. Сейчас в РФ работает более 680 ресторанов McDonald's.
Логотип McDonald's
22 мая, 17:37
В США сотрудников McDonald's обвинили в сексуальных домогательствах
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Российское авторское обществоМоскваMcDonald's CorporationПроисшествия
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