Российское авторское общество подало иск к McDonald's

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск, в котором Российское авторское общество (РАО) требует взыскать с ООО "Макдоналдс" 260 тысяч рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в арбитраж во вторник, к производству он пока не принят, основания исковых требований и другие подробности в материалах суда пока не сообщаются.

РАО - аккредитованная государством организация для сбора вознаграждения в пользу авторов музыкальных произведений.