Российское авторское общество подало иск к McDonald's

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск, в котором Российское авторское общество (РАО) требует взыскать с ООО "Макдоналдс" 260 тысяч рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в арбитраж во вторник, к производству он пока не принят, основания исковых требований и другие подробности в материалах суда пока не сообщаются.
РАО - аккредитованная государством организация для сбора вознаграждения в пользу авторов музыкальных произведений.
Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве. Сейчас в РФ работает более 680 ресторанов McDonald's.