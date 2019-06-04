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РИА Новости

НАТО подтвердила Зеленскому, что не признает Крым российским

Вчера, 19:05
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© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкБухта Ласпи в Крыму
Бухта Ласпи в Крыму
© РИА Новости / Василий Батанов
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Бухта Ласпи в Крыму. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что альянс не намерен признавать "незаконную аннексию" Крыма.
"НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Союзники не признают и не будут признавать незаконную аннексию Крыма Россией. И мы осуждаем агрессивные действия России в Черноморском регионе", - заявил генсек НАТО журналистам.
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Он также заявил, что НАТО "приветствует решение Международного трибунала по морскому праву о том, что Россия должна освободить украинских моряков и корабли", которых в прошлом году задержали в Керченском проливе за нарушение госграницы РФ.
"Союзники будут и впредь разъяснять России, что она должна выполнять международные обязательства и свои международные обязательства", - сказал он.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.
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