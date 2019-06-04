Глава Генштаба ВСУ примет участие во встрече по Донбассу в Минске

КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Генштаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в среду примет участие во встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе.
"Начальник генерального штаба будет работать согласно нашей украинской доктриной, согласно своей работе. Завтра у нас будет первая встреча, кстати, он будет присутствовать на этой встрече, в минском формате. Там будут определенные предложения относительно возвращения к Минску. Во-первых, прекращение огня. Мы хотим все закончить. Прекращение огня, обмен пленными", - заявил Зеленский во вторник в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который транслировал телеканал "112 Украина".
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