В Петербурге нашли женщину, подбросившую ребенка семье молодого человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции отыскали женщину, которая подбросила своего годовалого сына матери молодого человека, и привлекли ее к административной ответственности, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в соцсетях появилось сообщение, что танцовщица стриптиза подбросила годовалого сына матери своего молодого человека, после чего скрылась в неизвестном направлении. Мать молодого человека обратилась в полицию, после чего ребенка забрали в спецучреждение, так как официально женщина не приходится мальчику родственницей, следует из размещенных в соцсетях данных. В аппарате детского омбудсмена Санкт-Петербурга РИА Новости сообщили, что проверяют эту информацию.