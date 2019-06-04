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РИА Новости

В Петербурге нашли женщину, подбросившую ребенка семье молодого человека

Вчера, 18:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции отыскали женщину, которая подбросила своего годовалого сына матери молодого человека, и привлекли ее к административной ответственности, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее в соцсетях появилось сообщение, что танцовщица стриптиза подбросила годовалого сына матери своего молодого человека, после чего скрылась в неизвестном направлении. Мать молодого человека обратилась в полицию, после чего ребенка забрали в спецучреждение, так как официально женщина не приходится мальчику родственницей, следует из размещенных в соцсетях данных. В аппарате детского омбудсмена Санкт-Петербурга РИА Новости сообщили, что проверяют эту информацию.
"Сотрудники полиции на следующий день отыскали мать оставленного ребенка. Женщина была привлечена к административной ответственности", - говорится в сообщении.
Вчера, 13:04
Детский омбудсмен проверяет информацию о брошенном ребенке в Петербурге
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Санкт-ПетербургПроисшествия
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