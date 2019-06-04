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РИА Новости

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Вчера, 18:07
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
"Мы готовы вести переговоры с РФ, готовы выполнять минские договоренности. Тем не менее, прежде мы должны быть способными защищать себя, стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - заявил он после встречи с генсеком Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
3 июня, 13:40
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
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а чего с РФ? С Донбассом нужно! Да не просто говорить, а после всего попросить их, хотят ли они вообще с вами говорить?
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