Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

БРЮССЕЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.

"Мы готовы вести переговоры с РФ, готовы выполнять минские договоренности. Тем не менее, прежде мы должны быть способными защищать себя, стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - заявил он после встречи с генсеком Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе.