В Адыгее осенью 2019 года начнут создавать комплекс по переработке отходов

КРАСНОДАР, 4 июн - РИА Новости. Начало реализации инвестиционного проекта по строительству отходоперерабатывающего комплекса в Майкопском районе площадью 15,7 гектара запланировано на осень 2019 года, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По данным ведомства, в настоящее время в республике эксплуатируется два полигона ТКО: в Адыгейске и Майкопе.

"Предусмотрено строительство одного отходоперерабатывающего комплекса в Майкопском районе площадью 15,7 гектара. В рамках инвестиционного проекта… стоимостью 450 миллионов рублей здесь предполагается создать мусоросортировочный комплекс, участок биокомпостирования и полигон для размещения не утильной части ТКО. Начало реализации инвестпроекта – осень 2019 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным республиканского правительства, Адыгея участвует в реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" нацпроекта "Экология". Согласно ему, к 2024 году региону необходимо наладить обработку 100% ТКО, из которых 40% должно быть утилизировано. В настоящее время идет подготовка к конкурсному отбору подрядной организации по созданию до 2020 года в Адыгейске мусоросортировочного комплекса.

"При проведении реформы в сфере обращения с ТКО важно достичь… неукоснительного соблюдения санитарных норм, улучшения качества услуг в сфере обращения с ТКО, а также повышения доступности данных услуг для населения", - приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

С начала 2019 года в России действует новая система регулирования услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами, работать с ними станут региональные операторы, их задача - транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение отходов. Тарифы за работу операторов станут утверждаться отдельно, услуга не будет входить в квитанцию за содержание жилья.