Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T17:57Z
https://ria.ru/20190604/1555254891.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Республика Адыгея

В Адыгее осенью 2019 года начнут создавать комплекс по переработке отходов

Вчера, 17:57
5
КРАСНОДАР, 4 июн - РИА Новости. Начало реализации инвестиционного проекта по строительству отходоперерабатывающего комплекса в Майкопском районе площадью 15,7 гектара запланировано на осень 2019 года, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По данным ведомства, в настоящее время в республике эксплуатируется два полигона ТКО: в Адыгейске и Майкопе.
Адыгея и Минэнерго разработают план модернизации энергосистемы республики
15 мая, 16:36
Адыгея и Минэнерго разработают план модернизации энергосистемы республики
"Предусмотрено строительство одного отходоперерабатывающего комплекса в Майкопском районе площадью 15,7 гектара. В рамках инвестиционного проекта… стоимостью 450 миллионов рублей здесь предполагается создать мусоросортировочный комплекс, участок биокомпостирования и полигон для размещения не утильной части ТКО. Начало реализации инвестпроекта – осень 2019 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным республиканского правительства, Адыгея участвует в реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" нацпроекта "Экология". Согласно ему, к 2024 году региону необходимо наладить обработку 100% ТКО, из которых 40% должно быть утилизировано. В настоящее время идет подготовка к конкурсному отбору подрядной организации по созданию до 2020 года в Адыгейске мусоросортировочного комплекса.
"При проведении реформы в сфере обращения с ТКО важно достичь… неукоснительного соблюдения санитарных норм, улучшения качества услуг в сфере обращения с ТКО, а также повышения доступности данных услуг для населения", - приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
Логотип ТЦ Мега
17 мая, 16:25
Завершился первый этап реконструкции ТЦ "Мега Адыгея"
С начала 2019 года в России действует новая система регулирования услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами, работать с ними станут региональные операторы, их задача - транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение отходов. Тарифы за работу операторов станут утверждаться отдельно, услуга не будет входить в квитанцию за содержание жилья.
По данным правительства Адыгеи, в республике с начала года обеспечен переход на новую систему обращения с ТКО. С региональным оператором заключено 10-летнее соглашение, утверждена территориальная схема обращения с ТКО и разработана региональная программа. До конца года планируется завершить сезонные замеры накопления отходов для корректировки установленных нормативов.
000000
Обсудить 0
Республика АдыгеяАдыгея
Рекомендуем
Волгоградские школьники пройдут курсы лидеров на образовательном форуме
РИА
Новости
Переход с аналогового на цифровое телевещание
Югра перешла на цифровое телевещание
Река Цна в городе Тамбов
В Тамбовской области открылись два корпуса психоневрологического интерната
Власти Ленобласти расширяют меры соцподдержки жителей региона
Лента
новостей
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на заседании Совета Федерации РФ. 10 ареля 2019
Чайка поручил проверить охранные зоны бассейна Волги на незаконные свалки
РФПИ в рамках ПМЭФ объявит ряд проектов по инфраструктуре Севморпути
Российский истребитель Су-35. Архивное фото
США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
Голубев назвал поджоги свалок попыткой дискредитировать "мусорную" реформу
Ленобласть завершит строительство долгостроев с помощью федструктур
Еда на борту самолета
Составлен рейтинг российских авиакомпаний с самой вкусной едой на борту
Пляж курортного комплекса в Сочи
Как в Сочи увеличили число пляжей с голубыми флагами
Никита Белянкин
Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-спецназовец
Никита Белянкин
Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье
Чайный пакетик
Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
Лента новостейМолния