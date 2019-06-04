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РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Дзержинске

Вчера, 17:45
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила о положительной динамике в состоянии пострадавших при ЧП в Дзержинске, по словам министра, ситуация находится полностью под контролем.
Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате серии взрывов увеличилось до 116 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
"Всего помощь оказывали 15 бригад скорой помощи, 71 человек получили помощь амбулаторную, 18 госпитализированы, 17 из них - в состоянии средней тяжести", - рассказала Скворцова.
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По ее словам, основной характер повреждений - это сотрясения головного мозга, ушибы органов и мягких тканей.
"Одна пациентка 45 лет была в состоянии тяжелом, с травмой головы и грудной клетки, переломы ребер, пневмоторакс, она была госпитализирована в реанимацию... На сегодня в сознании, контактная и переведена из реанимации в обычную палату в состоянии средней тяжести. Все остальные пациенты тоже с улучшением, (состояние) средней тяжести и удовлетворительное", - сказала Скворцова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
По словам главы Минздрава, "ситуация полностью под контролем".
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Взрыв на заводе в ДзержинскеВероника СкворцоваДзержинск (Нижегородская область)
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