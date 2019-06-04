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РИА Новости

Конституционный суд проверит законность указа Зеленского о роспуске Рады

Вчера, 17:42
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© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством Верховной Рады. Архивное фото
КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Конституционный суд Украины в срочном порядке рассмотрит обращение 62 депутатов о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, слушания начнутся 11 июня, сообщила во вторник пресс-служба суда.
В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Позже депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил, что парламентарии обжаловали в Конституционном суде этот указ.
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"Большая палата Конституционного суда Украины признала конституционное производство этого дела неотложным. Открытая часть пленарного заседания… состоится 11 июня 2019 в 10.00 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении.
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