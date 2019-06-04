Конституционный суд проверит законность указа Зеленского о роспуске Рады

КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Конституционный суд Украины в срочном порядке рассмотрит обращение 62 депутатов о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, слушания начнутся 11 июня, сообщила во вторник пресс-служба суда.
В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Позже депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил, что парламентарии обжаловали в Конституционном суде этот указ.
"Большая палата Конституционного суда Украины признала конституционное производство этого дела неотложным. Открытая часть пленарного заседания… состоится 11 июня 2019 в 10.00 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении.