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РИА Новости

В Рособрнадзоре опровергли информацию, что наблюдателям ЕГЭ платят

Вчера, 17:31
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНаблюдатели в ситуационном центре для мониторинга проведения ЕГЭ в Москве
Наблюдатели в ситуационном центре для мониторинга проведения ЕГЭ в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опровергла информацию о том, что общественным наблюдателям платят за работу на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).
Ранее радиостанция "Эхо Москвы" сообщила, что студентам первых курсов некоторых вузов платят за "слежку" на сдаче ЕГЭ, чтобы школьники не могли даже иметь какие-либо подсказки.
"Распространяемая информация о том, что наблюдатели получают вознаграждение за выявленных нарушителей, не соответствует действительности. Принятие мер в отношении нарушителей также не относится к компетенции наблюдателей",- рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.
Отмечается, что Рособрнадзор разработал рекомендации по организации общественного наблюдения, в которых указано, что общественный наблюдатель не может вмешиваться в работу специалистов в пункте проведения экзаменов при выполнении ими своих обязанностей, а также в работу участников экзаменов.
"При выявлении нарушения порядка проведения ЕГЭ наблюдатель должен сообщить о нем члену государственной экзаменационной комиссии, который находится в экзаменационном пункте",- подчеркнули в ведомстве.
В Рособрнадзоре напомнили, что право общественных наблюдателей присутствовать при проведении ЕГЭ закреплено законом "Об образовании в Российской Федерации". Чтобы стать общественным наблюдателем на ЕГЭ, необходимо пройти обучение и обязательную аккредитацию. Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, утвержденный Минобрнауки в 2013 году, предусматривает, что их деятельность осуществляется на безвозмездной основе.
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