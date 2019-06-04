В Рособрнадзоре опровергли информацию, что наблюдателям ЕГЭ платят

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опровергла информацию о том, что общественным наблюдателям платят за работу на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).

Ранее радиостанция "Эхо Москвы" сообщила, что студентам первых курсов некоторых вузов платят за "слежку" на сдаче ЕГЭ, чтобы школьники не могли даже иметь какие-либо подсказки.

"Распространяемая информация о том, что наблюдатели получают вознаграждение за выявленных нарушителей, не соответствует действительности. Принятие мер в отношении нарушителей также не относится к компетенции наблюдателей",- рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.

Отмечается, что Рособрнадзор разработал рекомендации по организации общественного наблюдения, в которых указано, что общественный наблюдатель не может вмешиваться в работу специалистов в пункте проведения экзаменов при выполнении ими своих обязанностей, а также в работу участников экзаменов.

"При выявлении нарушения порядка проведения ЕГЭ наблюдатель должен сообщить о нем члену государственной экзаменационной комиссии, который находится в экзаменационном пункте",- подчеркнули в ведомстве.