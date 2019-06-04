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РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

Вчера, 17:26
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Необходимо выяснить, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на заводе "Кристалл" в Дзержинске, где в минувшую субботу произошли взрывы, заявил президент Владимир Путин, добавив, что поговорит на эту тему с прокуратурой.
На совещании с членами кабмина Путин попросил руководителей соответствующих ведомств доложить о событиях в Дзержинске. Глава МЧС Евгений Зиничев напомнил, что на "Кристалле" 4 апреля в результате пожара произошла детонация взрывчатых веществ с последующим полным разрушением производственного здания.
Сотрудники МЧС у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
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"Надо посмотреть обязательно, с прокуратурой тоже поговорю, как была построена работа по устранению выявленных недостатков. Понятно, август, вы сказали, я услышал, но что они делали — что наметили делать и что реально делали, — если довели до взрыва. Нужно посмотреть внимательно, должна быть объективная оценка", — заявил Путин, обращаясь к главе МЧС.
В результате взрывов на заводе в Дзержинске (Нижегородская область) пострадали 116 человек, были повреждены почти 800 зданий.
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Взрыв на заводе в ДзержинскеДзержинск (Нижегородская область)Происшествия
Популярные комментарии
Да все прекрасно понимает Царь.. КАК работают эти сотни тысяч чиновников различных ведомств.. Только сделать уже ничего с ними не может.. Создал систему которая в итоге и угробит его режим или еще хуже-страну рано или поздно..
4 июня, 18:07
ЛГЛена Головач
47720010
Горжусь Путиным.
4 июня, 18:22
Можем Повторить
161133026
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