Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Необходимо выяснить, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на заводе "Кристалл" в Дзержинске, где в минувшую субботу произошли взрывы, заявил президент Владимир Путин, добавив, что поговорит на эту тему с прокуратурой.

На совещании с членами кабмина Путин попросил руководителей соответствующих ведомств доложить о событиях в Дзержинске. Глава МЧС Евгений Зиничев напомнил, что на "Кристалле" 4 апреля в результате пожара произошла детонация взрывчатых веществ с последующим полным разрушением производственного здания.

"Надо посмотреть обязательно, с прокуратурой тоже поговорю, как была построена работа по устранению выявленных недостатков. Понятно, август, вы сказали, я услышал, но что они делали — что наметили делать и что реально делали, — если довели до взрыва. Нужно посмотреть внимательно, должна быть объективная оценка", — заявил Путин, обращаясь к главе МЧС.