Мусульмане считают, что обстрел мечети в Донецке был целенаправленным

"Первый прилет в 7.15 (совпадает с мск), второй - в 7.20, приближаясь к зданию мечети и площадке, где играли дети. У нас создалось впечатление, что кто-то корректировал. Это был целенаправленный обстрел, он направлен был на мечеть", - заявил на брифинге Брагин.