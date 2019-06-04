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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мусульмане считают, что обстрел мечети в Донецке был целенаправленным

Вчера, 17:06
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Обстрел мечети в Донецке во время празднования Ураза-байрам был целенаправленным, считает председатель донецкой мусульманской общины Рашид Брагин.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики утром во вторник обстреляли мечеть в Донецке во время празднования большого мусульманского праздника Ураза-байрам. Председатель донецкой мусульманской общины Рашид Брагин уточнил, что во время обстрела на территории мечети находилось около 70 человек.
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"Первый прилет в 7.15 (совпадает с мск), второй - в 7.20, приближаясь к зданию мечети и площадке, где играли дети. У нас создалось впечатление, что кто-то корректировал. Это был целенаправленный обстрел, он направлен был на мечеть", - заявил на брифинге Брагин.
По его мнению, это "теракт против мусульман в их религиозный праздник". Он отметил, что в течение дня от мусульманских общин Крыма, Турции, России поступают звонки со словами поддержки.
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