ВСУ обстреляли мечеть в Донецке, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли мечеть в Донецке во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам, сообщили во вторник РИА Новости в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"В 7.30 вооруженные формирования Украины открыли огонь по северу Донецка. Под обстрел попала мечеть. По предварительным данным, огонь велся из миномета. Есть попадания по территории мечети", - сообщил представитель Народной милиции ДНР.

Он отметил, что в это время в мечете началось празднование большого мусульманского праздника Ураза-байрам, внутри находились люди. По предварительным данным, никто не пострадал.