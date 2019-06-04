В ВМС Украины начался курс планирования военных операций по стандартам НАТО

КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Недельный курс планирования военных операций по стандартам НАТО начался в военно-морских силах Украины под руководством военных из Великобритании, сообщается во вторник на странице Генштаба вооруженных сил Украины в Недельный курс планирования военных операций по стандартам НАТО начался в военно-морских силах Украины под руководством военных из Великобритании, сообщается во вторник на странице Генштаба вооруженных сил Украины в Facebook

Ранее пресс-служба Национальной гвардии Украины сообщила, что учения США и Украины Sea Breeze-2019 пройдут в Черном море с 1 по 12 июля. В маневрах планируется привлечь около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты разных стран.

"В ВМС Украины в рамках плана подготовки к украинско-американским учениям Sea Breeze-2019 начался курс планирования операций по стандартам НАТО под руководством инструкторов от королевских военно-морских сил Великобритании Royal Navy", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, недельный курс рассчитан на предоставление основных понятий и навыков планирования морских операций по стандартам НАТО украинскими офицерами. Курс пройдут представители военно-морских сил Украины, Национальной гвардии, а также государственной пограничной службы.

Первого марта украинский парламент принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных учениях.