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РИА Новости

В ВМС Украины начался курс планирования военных операций по стандартам НАТО

Вчера, 16:53
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКорабль береговой охраны Украины
Корабль береговой охраны Украины
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Корабль береговой охраны Украины. Архивное фото
КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Недельный курс планирования военных операций по стандартам НАТО начался в военно-морских силах Украины под руководством военных из Великобритании, сообщается во вторник на странице Генштаба вооруженных сил Украины в Facebook.
Ранее пресс-служба Национальной гвардии Украины сообщила, что учения США и Украины Sea Breeze-2019 пройдут в Черном море с 1 по 12 июля. В маневрах планируется привлечь около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты разных стран.
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"В ВМС Украины в рамках плана подготовки к украинско-американским учениям Sea Breeze-2019 начался курс планирования операций по стандартам НАТО под руководством инструкторов от королевских военно-морских сил Великобритании Royal Navy", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба, недельный курс рассчитан на предоставление основных понятий и навыков планирования морских операций по стандартам НАТО украинскими офицерами. Курс пройдут представители военно-морских сил Украины, Национальной гвардии, а также государственной пограничной службы.
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