Эсеры внесут в Госдуму проекты об отмене "банковского рабства"

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Справедливая Россия" планирует внести в Госдуму пакет законопроектов об отмене комиссии за внутрибанковские переводы и снятие наличных в "чужих" банкоматах, а также о возможности обмена дебетовых карт, сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

"Помимо внутрибанковских поборов мы предложим отменить комиссии за получение наличных в "чужих" банкоматах. Уже сейчас есть примеры, когда терминалы различных банков объединяются в единую партнерскую сеть, и комиссии за снятие обнуляются. Это тенденция, которую нужно довести до конца и закрепить законодательно. Кроме того, мы предлагаем внедрить практику обмена дебетовых карт. Чтобы человек в любой момент и без лишних расходов мог обменять свою карту на карту другого банка той же платежной системы", - приводятся слова Миронова на его сайте.

По его словам, по сути речь идет об отмене "банковского рабства", по аналогии с "мобильным". Миронов подчеркнул, что реализация пакета предложений фракции полностью решит проблему "зарплатного рабства", а также подстегнет конкуренцию в банковском секторе к выгоде граждан.