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РИА Новости

Эсеры внесут в Госдуму проекты об отмене "банковского рабства"

Вчера, 16:39
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Справедливая Россия" планирует внести в Госдуму пакет законопроектов об отмене комиссии за внутрибанковские переводы и снятие наличных в "чужих" банкоматах, а также о возможности обмена дебетовых карт, сообщил лидер фракции Сергей Миронов.
"Помимо внутрибанковских поборов мы предложим отменить комиссии за получение наличных в "чужих" банкоматах. Уже сейчас есть примеры, когда терминалы различных банков объединяются в единую партнерскую сеть, и комиссии за снятие обнуляются. Это тенденция, которую нужно довести до конца и закрепить законодательно. Кроме того, мы предлагаем внедрить практику обмена дебетовых карт. Чтобы человек в любой момент и без лишних расходов мог обменять свою карту на карту другого банка той же платежной системы", - приводятся слова Миронова на его сайте.
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По его словам, по сути речь идет об отмене "банковского рабства", по аналогии с "мобильным". Миронов подчеркнул, что реализация пакета предложений фракции полностью решит проблему "зарплатного рабства", а также подстегнет конкуренцию в банковском секторе к выгоде граждан.
"В новых условиях банкам придется бороться за клиентов. Думать, как привлечь, как удержать, а не как нагрузить поборами. В ближайшее время мы завершим разработку наших поправок в закон о банковской деятельности и внесем инициативы в Госдуму", - сказал лидер "Справедливой России".
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