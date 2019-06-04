Супруга Шестуна назвала себя женой декабриста

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Супруга бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в махинациях с муниципальной землей, на презентации книги о его нахождении в следственном изоляторе назвала своего мужа современным декабристом.

"Декабристы существуют и сегодня, мой муж тому пример", — сказала Юлия Шестун на пресс-конференции. Несмотря на то, что сейчас "все по-другому называется", она назвала себя "женой декабриста". "История моего мужа уже стала неотъемлемой частью истории России", — добавила Юлия.

Презентация книги "Непокорный арестант", в которой не менее 400 страниц, началась с зачитывания сыном Шестуна первой главы, именуемой "Записки из "Водника", где экс-чиновник пишет, что попасть в тюрьму было его "главной фобией" в жизни. В ней Шестун также рассказывает о первых впечатлениях от нахождения в следственном изоляторе и говорит, что обычные кресла кажутся ему "верхом удобства и благополучия".

Юлия Шестун отметила, что муж пишет в СИЗО дневники, а затем "раз в несколько недель передает СМИ свои записи". Из этих, а также неопубликованных записок и составлена книга. "Компромата нет", — сказала супруга Шестуна, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Шестун находится в СИЗО уже почти год, последнее продление ареста было сроком до 13 июня. Он возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.

Сам подсудимый вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".