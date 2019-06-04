Здание МИА "Россия сегодня" проверяют из-за сообщения о минировании

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Здание МИА "Россия сегодня" в центре Москвы проверяют после звонка о том, что оно якобы заминировано, сообщили в пресс-службе агентства.

"Силами ЦСН вневедомственной охраны Росгвардии и службой безопасности Агентства проведено обследование здания на Зубовском бульваре на предмет выявления предметов, похожих на взрывчатые вещества. Ничего не обнаружено", — сказали в пресс-службе.

Новая волна сообщений о минировании началась в январе и затронула города во всех уголках России. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о минировании начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.