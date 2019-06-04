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РИА Новости

На Украине завели дело из-за видео о "захвате" Румынией части страны

Вчера, 16:24
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© Фото : Аккаунт ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины
© Фото : Аккаунт ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
КИЕВ, 4 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за видеоролика, в котором описывается план якобы захвата Румынией части украинской территории в 2022 году, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.
Ранее на канале в Youtube под названием "30192" был опубликован видеоролик о якобы планах оккупации Румынией в 2022 году Черновицкой и Одесской областей Украины. В видео показывается план действий по захвату украинской территории. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что намерен возбудить уголовное дело из-за этого ролика и провести совещание с правоохранительными органами и МИД. Позже на том же канале появилась песня и обращение от имени автора ролика, который утверждает, что пошутил, и пригласил Матиоса выпить вместе.
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"На оперативном совещании под председательством заместителя генерального прокурора, главного военного прокурора Анатолия Матиоса обсужден план досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по факту совершения неустановленными лицами посягательства на территориальную целостность Украины по признакам преступления, предусмотренного статьей о подготовке к совершению посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - сообщается на сайте ведомства.
По данным пресс-службы, осуществление досудебного расследования поручили Главному следственному управлению Службы безопасности Украины. В совещании принял участие временно исполняющий обязанности председателя СБ Украины Иван Баканов. Присутствующие согласовали план досудебного расследования. На совещании было принято решение о безотлагательном проведении правоохранительными, разведывательными и другими государственными органами совместных мероприятий, направленных на предотвращение и пресечение такой противоправной деятельности, угрожающей территориальной целостности и суверенитету Украины.
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