На Украине завели дело из-за видео о "захвате" Румынией части страны

КИЕВ, 4 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за видеоролика, в котором описывается план якобы захвата Румынией части украинской территории в 2022 году, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

Ранее на канале в Youtube под названием "30192" был опубликован видеоролик о якобы планах оккупации Румынией в 2022 году Черновицкой и Одесской областей Украины. В видео показывается план действий по захвату украинской территории. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что намерен возбудить уголовное дело из-за этого ролика и провести совещание с правоохранительными органами и МИД. Позже на том же канале появилась песня и обращение от имени автора ролика, который утверждает, что пошутил, и пригласил Матиоса выпить вместе.

"На оперативном совещании под председательством заместителя генерального прокурора, главного военного прокурора Анатолия Матиоса обсужден план досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по факту совершения неустановленными лицами посягательства на территориальную целостность Украины по признакам преступления, предусмотренного статьей о подготовке к совершению посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - сообщается на сайте ведомства.