Около тысячи китайских бизнесменов примут участие в ПМЭФ

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Делегация китайских бизнесменов будет самой представительной на Петербургском международном экономическом форуме, ожидается участие порядка тысячи человек, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Вместе с китайским руководителем будет весьма представительная делегация китайских бизнесменов, она будет самой представительной на форуме, где-то, мы предварительно полагаем, одна тысяча человек будет участвовать. То есть это бизнесмены непосредственно, и чиновники, и официальные представители, которые будут сопровождать китайского лидера", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.