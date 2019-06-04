Около тысячи китайских бизнесменов примут участие в ПМЭФ

"Вместе с китайским руководителем будет весьма представительная делегация китайских бизнесменов, она будет самой представительной на форуме, где-то, мы предварительно полагаем, одна тысяча человек будет участвовать. То есть это бизнесмены непосредственно, и чиновники, и официальные представители, которые будут сопровождать китайского лидера", - сказал он.