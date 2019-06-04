Ушаков допустил возможность встречи Путина и аль-Фалиха на ПМЭФ

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и министра энергетики и промышленности Саудовской Аравии аль-Фалиха на полях ПМЭФ может быть среди других незапланированных и неформальных бесед, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"В ходе форума могут быть незапланированные контакты, потому что общение там носит неформальный характер", - сообщил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина с министром энергетики и промышленности Саудовской Аравии.