Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T16:14Z
https://ria.ru/20190604/1555251915.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155520/67/1555206714_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_e0cf517c2d0dbbdd795080e2408f53db.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Ушаков допустил возможность встречи Путина и аль-Фалиха на ПМЭФ

Вчера, 16:14
374
© РИА Новости / Александр ГальперинСимволика Петербургского международного экономического форума 2019
Символика Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и министра энергетики и промышленности Саудовской Аравии аль-Фалиха на полях ПМЭФ может быть среди других незапланированных и неформальных бесед, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"В ходе форума могут быть незапланированные контакты, потому что общение там носит неформальный характер", - сообщил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина с министром энергетики и промышленности Саудовской Аравии.
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих во время интервью
30 апреля, 09:51
Аль-Фалих рассказал о работе с Россией и с США в сфере энергетики
511002
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумХалид аль-ФалихЮрий УшаковВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин
В Кремле назвали дату переговоров Путина и Си Цзиньпина
РИА
Новости
Символика Петербургского международного экономического форума 2019
Премьеры Армении и Словакии примут участие в пленарной сессии ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Путин и Си Цзиньпин обсудят на ПМЭФ проект широкофюзеляжного самолета
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин выступит на пленарной сессии ПМЭФ
Лента
новостей
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
США ужесточили санкции по Кубе
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Зеленский намерен на переговорах с ЕС обсудить "давление на Россию"
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин
Россия и Китай подпишут около 30 документов в рамках визита Си Цзиньпина
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Путин и Си Цзиньпин 6 июня неформально пообщаются за ужином
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
В Совфеде предупредили Зеленского о рисках в случае попытки вернуть Крым
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров ответил на слова Трампа об отъезде россиян из Венесуэлы
Лопес Обрадор
Президент Мексики не поедет на саммит G20
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин
Медведев и Си Цзиньпин обсудят торгово-экономическое сотрудничество
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Путин на ПМЭФ расскажет о повышении доходов и благосостояния граждан
Ульяна Супрун
Одесский медвуз попросил Зеленского защитить от главы Минздрава Супрун
Лидер украинской рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук объявил о создании своей партии Голос
Вакарчук рассказал, как Украина должна вести себя с Россией
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
Лента новостейМолния