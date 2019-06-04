В Совфеде предупредили Зеленского о рисках в случае попытки вернуть Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости. Попытка президента Украины Владимира Зеленского поднять вопрос возвращения Крыма под украинскую юрисдикцию сулит ему серьезные политические риски, заявила сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.

Ранее сообщалось, что Зеленский во вторник обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.

"У новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского могут возникнуть серьезные политические риски, если он пойдет на поводу у считающих себя хозяевами Украины заокеанских кураторов и их европейских партнеров, пытающихся создать иллюзию решения уже решенного на референдуме 2014 года крымского вопроса", - заявила РИА Новости Ковитиди.

По ее словам, прекрасно осознавая, что Крым уже никогда не будет украинским, "заокеанские маргиналы втягивают Зеленского в опасную политическую игру" . "Пагубная практика ведения кулуарных переговоров по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию не соответствует волеизъявлению народа Крыма, противоречит демократическим принципам и, как следствие, создает реальные политические риски", - добавила сенатор.

По ее словам, политические ошибки экс-президента Украины Петра Порошенко, плясавшего под заокеанскую дудку и нагнетавшего антироссийскую истерию, дорого стоили не только украинскому народу, но и ему самому.

"Страна ввергнута в горнило гражданской войны и доведена до дефолта. Уверена, что этот негативный опыт должен быть учтен последующим президентом Украины, который при реализации внешней и внутренней политики должен уважать права человека и выбор крымчан, основанный на демократических ценностях и реализованный в ходе общенародного крымского референдума", - отметила Ковитиди.