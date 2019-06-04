"Мисс Москва" родила сына от экс-короля Малайзии

Отказаться от себя и от ребенка. На что идут ради замужества с королями

Отказаться от себя и от ребенка. На что идут ради замужества с королями

"Последние три месяца беременности я провела в больницах, на капельницах, при полном постельном режиме, с множеством осложнений", — написала она.

В ноябре 2018 года Мухаммад V женился на Оксане Воеводиной. В апреле того же года россиянка приняла ислам и взяла имя Рихана. Через полтора месяца после свадьбы король отрекся от престола. СМИ связывают это решение с давлением совета правителей Малайзии, который каждые пять лет избирает монарха. После отречения Мухаммад V вернулся в родной штат Келантан.