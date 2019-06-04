Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T16:10Z
https://ria.ru/20190604/1555251743.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154923/30/1549233099_0:189:2730:1725_1036x0_80_0_0_53adbe72f70ae602724f87e43d6ddc72.jpg
РИА Новости

"Мисс Москва" родила сына от экс-короля Малайзии

Вчера, 16:10
7800
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкОксана Воеводина в финале конкурса "Мисс Москва — 2015"
Оксана Воеводина в финале конкурса Мисс Москва — 2015
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Москва — 2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V.
Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года. Ребенка назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.
Мисс Москва Оксана Воеводина (в центре), вторая вице-мисс Москва Орнелла Шигапова (справа), третья вице-мисс Москва Зарина Киргизова на конкурсе красоты Мисс Москва 2015
12 января, 08:00
Отказаться от себя и от ребенка. На что идут ради замужества с королями
Как отметила девушка, беременность стала самым важным и самым сложным периодом в ее жизни.
"Последние три месяца беременности я провела в больницах, на капельницах, при полном постельном режиме, с множеством осложнений", — написала она.
В ноябре 2018 года Мухаммад V женился на Оксане Воеводиной. В апреле того же года россиянка приняла ислам и взяла имя Рихана. Через полтора месяца после свадьбы король отрекся от престола. СМИ связывают это решение с давлением совета правителей Малайзии, который каждые пять лет избирает монарха. После отречения Мухаммад V вернулся в родной штат Келантан.
17424454
Обсудить 2
МалайзияВ мире
Рекомендуем
Телеведущий Максим Галкин
Максим Галкин рассказал, почему его перестали звать в жюри КВН
РИА
Новости
Трамп задремал во время тоста Елизаветы II, пишут СМИ
Трамп задремал во время тоста Елизаветы II, пишут СМИ
Логотип компании Яндекс
"Яндекс" ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования
Певица Валерия
"Микелла не была лучшей": Валерия прокомментировала скандал на "Голосе"
Лента
новостей
Лидер украинской рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук объявил о создании своей партии Голос
Вакарчук рассказал, как Украина должна вести себя с Россией
Иверский монастырь на горе Афон
Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
Космический аппарат Ямал-601
У космического спутника "Ямал-601" возникли проблемы с двигателем
Продюсер Бари Алибасов на церемонии прощания с певицей Юлией Началовой
Бари Алибасова госпитализировали в Москве из-за отравления химикатами
Вид на Ялту
"День сурка": в Сети высмеяли "стратегию" Зеленского по возвращению Крыма
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
В аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Названы лучшие российские вузы
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Паспорта граждан ДНР и РФ
В Раду внесли законопроект о лишении имущества жителей Донбасса
Строительство газопровода Nord Stream-2 на территории России
Зеленский выступил против строительства "Северного потока — 2"
РФ попросила швейцарский суд отменить решения по искам украинских компаний
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц
06:30В Петербурге загорелись склады со стройматериалами
06:26На Алтае проверят сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
Лента новостейМолния