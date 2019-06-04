"Мисс Москва" родила сына от экс-короля Малайзии

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Москва — 2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V.
Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года. Ребенка назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.
Как отметила девушка, беременность стала самым важным и самым сложным периодом в ее жизни.
"Последние три месяца беременности я провела в больницах, на капельницах, при полном постельном режиме, с множеством осложнений", — написала она.
В ноябре 2018 года Мухаммад V женился на Оксане Воеводиной. В апреле того же года россиянка приняла ислам и взяла имя Рихана. Через полтора месяца после свадьбы король отрекся от престола. СМИ связывают это решение с давлением совета правителей Малайзии, который каждые пять лет избирает монарха. После отречения Мухаммад V вернулся в родной штат Келантан.