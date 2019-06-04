Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Лидеры РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин на встрече в РФ обменяются мнениями по ситуации вокруг соглашения по иранской ядерной программе, заявил журналистам во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут 5 июня в узком и расширенном форматах. Они также посетят государственный прием в честь Си Цзиньпина, а вечером - Большой театр, где состоится торжественный вечер, посвященный 70-й годовщине установления дипломатических отношений России и Китая.