Ушаков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе визита председателя КНР в Россию обсудят сирийское урегулирование, Венесуэлу и отношения с крупными державами, в том числе с США, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Председатель КНР посетит Россию с государственным визитом 5-7 июня, он также примет участие в работе ПМЭФ.