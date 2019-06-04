Ушаков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Си Цзиньпина

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе визита председателя КНР в Россию обсудят сирийское урегулирование, Венесуэлу и отношения с крупными державами, в том числе с США, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Председатель КНР посетит Россию с государственным визитом 5-7 июня, он также примет участие в работе ПМЭФ.
"Сирийское урегулирование, ситуация в Венесуэле и вообще сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также отношения и России и Китая с крупнейшими западными державами, включая Соединенные Штаты Америки", - сказал он.