СК начал проверку после экстренной посадки Boeing 737 во Внуково

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Организована доследственная проверка в связи с разгерметизацией на борту самолета, летевшего из Москвы в Берлин, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следственными органами организована доследственная проверка по факту разгерметизации на борту самолета, следовавшего рейсом Москва-Берлин", - сказала она.

По предварительным данным следствия, во вторник на борту самолета, летевшего в Берлин, на высоте 10500 метров сработал датчик разгерметизации, в связи с чем командиром воздушного судна принято решение о возврате в столичный аэропорт Внуково.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, добавила Марковская.