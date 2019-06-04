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РИА Новости

СК начал проверку после экстренной посадки Boeing 737 во Внуково

Вчера, 16:03
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© РИА Новости / Максим БлиновСамолет авиакомпании "ЮТэйр" в аэропорту "Внуково"
Самолет авиакомпании ЮТэйр в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет авиакомпании "ЮТэйр" в аэропорту "Внуково". Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Организована доследственная проверка в связи с разгерметизацией на борту самолета, летевшего из Москвы в Берлин, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.
"Следственными органами организована доследственная проверка по факту разгерметизации на борту самолета, следовавшего рейсом Москва-Берлин", - сказала она.
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
Вчера, 13:39
В "ЮТэйр" рассказали подробности об экстренной посадке самолета во Внуково
По предварительным данным следствия, во вторник на борту самолета, летевшего в Берлин, на высоте 10500 метров сработал датчик разгерметизации, в связи с чем командиром воздушного судна принято решение о возврате в столичный аэропорт Внуково.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, добавила Марковская.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что вылетевший в Берлин Boeing 737 благополучно приземлился в столичном аэропорту Внуково после срабатывания датчика турбонаддува.
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ВнуковоBoeing 737МоскваПроисшествия
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