Глава ДНР назвал обстрел мечети украинскими силовиками бесчеловечным

ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал обстрел мечети в Донецке бесчеловечным преступлением.

Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли во вторник утром из минометов мечеть, расположенную в Куйбышевском районе города Донецка, во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам. По данным представителя мусульманской общины, в момент обстрела в здании находились около 70 человек.

"Печально, что сегодня этот день был омрачен подлым обстрелом со стороны украинских вооруженных формирований. Это бесчеловечное преступление. Была обстреляна мечеть, заполненная людьми, в самый разгар богослужения", - говорится в заявлении главы ДНР, распространенном на его официальном сайте.