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РИА Новости

Глава ДНР назвал обстрел мечети украинскими силовиками бесчеловечным

Вчера, 16:01
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал обстрел мечети в Донецке бесчеловечным преступлением.
Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли во вторник утром из минометов мечеть, расположенную в Куйбышевском районе города Донецка, во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам. По данным представителя мусульманской общины, в момент обстрела в здании находились около 70 человек.
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"Печально, что сегодня этот день был омрачен подлым обстрелом со стороны украинских вооруженных формирований. Это бесчеловечное преступление. Была обстреляна мечеть, заполненная людьми, в самый разгар богослужения", - говорится в заявлении главы ДНР, распространенном на его официальном сайте.
Кроме того, Пушилин отметил, что данным поступком силовики показали, что для них нет ничего святого.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДонецк (Донецкая область)В мире
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