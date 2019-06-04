В компании Unilever удивились методологии исследования чая Роскачеством

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Компания Unilever (торговые марки чаев Brooke Bond, Lipton) ознакомилась с результатами исследования черного чая, проведенного Роскачеством и удивлена проверкой содержания в этом напитке кишечной палочки, на которую чайный лист традиционно не исследуется, сообщили РИА Новости в компании.
"Нужно отметить, что исследование проводилось по системе добровольной сертификации "Система подтверждения качества российской продукции", и наличие в этой системе такого параметра, как содержание в чае бактерии группы кишечной палочки (БГКП), для нашей компании - как одного из старейших производителей чая в мире, обладающего собственной системой менеджмента качества, - является весьма удивительным", - сказали в Unilever.
Роскачество сообщило утром, что по итогам проверки черных чаев самых распространенных в России торговых марок обнаружило в некоторых из них бактерии кишечной палочки. В Unilever считают, что такого рода исследование не является релевантным, напоминая также, что в соответствии с рекомендациями Европейской ассоциации чайных и травяных напитков (THIE) в чае допускается наличие кишечной палочки (E.coli) в количестве не более 100 КОЕ/г.
"Чайный лист - как продукт, не подлежащий непосредственному употреблению внутрь и всегда подвергающийся завариванию кипятком, что исключает развитие патогенной микрофлоры, - традиционно не исследуется на наличие БГКП, тем более в установленном законодательством порядке, и такого рода исследование для этой категории продукта не является релевантным", - сказали в компании.
Unilever предлагает включить в систему проверки качества чайной продукции, в частности, наличие сертификации чая международными межотраслевыми объединениями (Rainforest Alliance, Ethical Tea Partnership), использование упаковки из ответственных лесных источников.