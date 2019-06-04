Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T15:54Z
https://ria.ru/20190604/1555251116.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/92780/37/927803771_0:106:2000:1231_1036x0_80_0_0_a99b6242d1ec3722a0a6de06ddc879b5.jpg
РИА Новости

В компании Unilever удивились методологии исследования чая Роскачеством

Вчера, 15:54
880
© Fotolia / Dušan ZidarЧай
Чай
© Fotolia / Dušan Zidar
Чай. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Компания Unilever (торговые марки чаев Brooke Bond, Lipton) ознакомилась с результатами исследования черного чая, проведенного Роскачеством и удивлена проверкой содержания в этом напитке кишечной палочки, на которую чайный лист традиционно не исследуется, сообщили РИА Новости в компании.
"Нужно отметить, что исследование проводилось по системе добровольной сертификации "Система подтверждения качества российской продукции", и наличие в этой системе такого параметра, как содержание в чае бактерии группы кишечной палочки (БГКП), для нашей компании - как одного из старейших производителей чая в мире, обладающего собственной системой менеджмента качества, - является весьма удивительным", - сказали в Unilever.
Чайный пакетик
Вчера, 13:47
Dilmah прокомментировала информацию о наличии плесени в чае марки
Роскачество сообщило утром, что по итогам проверки черных чаев самых распространенных в России торговых марок обнаружило в некоторых из них бактерии кишечной палочки. В Unilever считают, что такого рода исследование не является релевантным, напоминая также, что в соответствии с рекомендациями Европейской ассоциации чайных и травяных напитков (THIE) в чае допускается наличие кишечной палочки (E.coli) в количестве не более 100 КОЕ/г.
"Чайный лист - как продукт, не подлежащий непосредственному употреблению внутрь и всегда подвергающийся завариванию кипятком, что исключает развитие патогенной микрофлоры, - традиционно не исследуется на наличие БГКП, тем более в установленном законодательством порядке, и такого рода исследование для этой категории продукта не является релевантным", - сказали в компании.
Unilever предлагает включить в систему проверки качества чайной продукции, в частности, наличие сертификации чая международными межотраслевыми объединениями (Rainforest Alliance, Ethical Tea Partnership), использование упаковки из ответственных лесных источников.
220117
Обсудить 1
РоскачествоUnileverРоссияОбщество
Рекомендуем
Dilmah прокомментировала информацию о наличии плесени в чае марки
РИА
Новости
Логотип компании Яндекс
"Яндекс" ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования
РФ попросила швейцарский суд отменить решения по искам украинских компаний
Космический аппарат Ямал-601
У космического спутника "Ямал-601" возникли проблемы с двигателем
Лента
новостей
Здание компании Лаборатория Касперского на Ленинградском шоссе в Москве
"Лаборатория Касперского" провела ребрендинг
Телеведущий Максим Галкин
Максим Галкин рассказал, почему его перестали звать в жюри КВН
Пациент в палате психиатрического центра
Опрос: среди ближайшего окружения 20% россиян есть люди с шизофренией
В компании "Май" прокомментировали итоги исследования чая Роскачеством
Огороженная территория сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
В Екатеринбурге власти отказали в проведении пикета против храма в сквере
Ульяна Супрун
Одесский медвуз попросил Зеленского защитить от главы Минздрава Супрун
Иверский монастырь на горе Афон
Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
Лидер украинской рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук объявил о создании своей партии Голос
Вакарчук рассказал, как Украина должна вести себя с Россией
Самолет авиакомпании ЮТэйр в аэропорту Внуково
СК начал проверку после экстренной посадки Boeing 737 во Внуково
Киевский вокзал в Москве
В Москве задержали жившую около вокзала бездомную шведскую писательницу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров ответил на слова Трампа об отъезде россиян из Венесуэлы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
Лента новостейМолния