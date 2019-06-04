В компании Unilever удивились методологии исследования чая Роскачеством

"Чайный лист - как продукт, не подлежащий непосредственному употреблению внутрь и всегда подвергающийся завариванию кипятком, что исключает развитие патогенной микрофлоры, - традиционно не исследуется на наличие БГКП, тем более в установленном законодательством порядке, и такого рода исследование для этой категории продукта не является релевантным", - сказали в компании.