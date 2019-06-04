Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Роскачество Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Продукт проверили по 178 показателям качества и безопасности.

Серьезных нарушений, а также красителей, ароматизаторов, песка или примесей сорной травы не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.

"Потребитель может быть спокоен: весь исследованный чай является чаем", — говорится в сообщении.

Однако в десяти пакетированных чаях (Alokozay, "Азерчай", "Золотая чаша", "Императорский", Riston, Gordon, Brooke Bond, Twinings, Richard, "Тот самый чай") нашли группы бактерий кишечной палочки.

Кроме того, в пакетированном чае двух марок ("Краснодарский" и Dilmah) количество плесени превышало максимально допустимый уровень в три-четыре раза.

В 40 чаях специалисты выявили следы пестицидов, но в минимальных количествах, не опасных для здоровья человека.