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РИА Новости

Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках

Вчера, 08:31
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© Flickr / hamblinЧайный пакетик
Чайный пакетик
© Flickr / hamblin
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Продукт проверили по 178 показателям качества и безопасности.
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Серьезных нарушений, а также красителей, ароматизаторов, песка или примесей сорной травы не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.

"Потребитель может быть спокоен: весь исследованный чай является чаем", — говорится в сообщении.

Однако в десяти пакетированных чаях (Alokozay, "Азерчай", "Золотая чаша", "Императорский", Riston, Gordon, Brooke Bond, Twinings, Richard, "Тот самый чай") нашли группы бактерий кишечной палочки.
Кроме того, в пакетированном чае двух марок ("Краснодарский" и Dilmah) количество плесени превышало максимально допустимый уровень в три-четыре раза.
В 40 чаях специалисты выявили следы пестицидов, но в минимальных количествах, не опасных для здоровья человека.
Нарушений не обнаружили в таких чаях, как Akbar листовой, Lipton, Milford, Basilur, Greenfield (все пакетированные).
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РоскачествоОбщество
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А назвать какие сорта слабо? Пейте дальше.......
4 июня, 09:49
Станислав Станислав
2971401311
группы бактерий были найдены в пакетированных чаях Alokozay, «Азерчай», «Золотая чаша», «Императорский», Riston, Gordon, Brooke Bond, Twinings, Richard, «Тот самый чай», а также в листовом «Традиция». По мнению экспертов, на нарушения могли повлиять и качество сырья, и несоблюдение условий хранения. Кроме того, в пакетированном чае Dilmah было обнаружено плесени в три раза больше максимально допустимого значения, а в пакетированном «Краснодарском» — в четыре раза больше.
4 июня, 09:55
АТАлексей Ткачев
25401513162
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