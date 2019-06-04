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РИА Новости
Культура

Тарантино экранизирует свой комикс о Джанго и Зорро, пишут СМИ

Вчера, 15:41
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© Columbia Pictures (2012)Кадр из фильма "Джанго освобожденный"
Кадр из фильма Джанго освобожденный
© Columbia Pictures (2012)
Кадр из фильма "Джанго освобожденный"
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Американский режиссер Квентин Тарантино работает над экранизацией фильма по мотивам комикса "Джанго/Зорро", сообщает американский портал Collider.
Отмечается, что комикс был написан самим Тарантино и выпущен совместно компаниями Dynamite Entertainment и DC Comics.
Обложка комикса "Джанго/Зорро" Квентина Тарантино
Обложка комикса Джанго/Зорро Квентина Тарантино
Обложка комикса "Джанго/Зорро" Квентина Тарантино
Как сообщается, американский комик и писатель Джеррод Кармайкл будет задействован в качестве сценариста экранизации комикса. По информации портала, остается неясным, будет ли Тарантино непосредственно руководить проектом или доверит его кому-то другому.
Портал отмечает, что действие экранизации развернется спустя несколько лет после событий фильма "Джанго освобожденный", который также снял Тарантино.
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