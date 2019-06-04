Тарантино экранизирует свой комикс о Джанго и Зорро, пишут СМИ

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Американский режиссер Квентин Тарантино работает над экранизацией фильма по мотивам комикса "Джанго/Зорро", сообщает американский портал Американский режиссер Квентин Тарантино работает над экранизацией фильма по мотивам комикса "Джанго/Зорро", сообщает американский портал Collider

Отмечается, что комикс был написан самим Тарантино и выпущен совместно компаниями Dynamite Entertainment и DC Comics.

Обложка комикса "Джанго/Зорро" Квентина Тарантино Обложка комикса "Джанго/Зорро" Квентина Тарантино

Как сообщается, американский комик и писатель Джеррод Кармайкл будет задействован в качестве сценариста экранизации комикса. По информации портала, остается неясным, будет ли Тарантино непосредственно руководить проектом или доверит его кому-то другому.