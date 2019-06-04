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РИА Новости

Зеленский прибыл в Брюссель

Вчера, 15:39
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 4 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Брюссель для встречи с лидерами ЕС и НАТО.
"Прилетел в Брюссель. Впереди - ряд встреч на высшем уровне", - написал Зеленский в Facebook.
Ранее сообщалось, что Зеленский во время первого визита в Брюссель задекларирует неизменность курса Украины в ЕС и НАТО.
Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
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